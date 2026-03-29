Derrumbe siderúrgico: el acero cayó más de 22% en un mes y preocupa el avance importador

Industria 29/03/2026.- La producción de acero se desplomó en febrero: menos construcción, más importaciones y una industria que no arranca en la Argentina de Milei.

La industria siderúrgica argentina volvió a encender luces de alerta. Según el último informe de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo alcanzó en febrero las 272.200 toneladas, lo que implicó una caída del 22,5% respecto de enero y una baja interanual del 14%. El dato refleja un deterioro sostenido en la actividad fabril y expone las dificultades que atraviesa uno de los sectores clave para la economía real.

El retroceso no se limitó al acero crudo. La producción de laminados en caliente se desplomó un 46,3% en comparación mensual, hasta las 148.500 toneladas, mientras que en la comparación interanual la caída fue del 8,3%. A su vez, los laminados en frío registraron una producción de 49.300 toneladas, con un derrumbe del 52,3% frente a enero, aunque mostraron una leve suba del 6,4% en términos interanuales.

Los números consolidan un escenario de fuerte volatilidad y reflejan la fragilidad de la recuperación industrial en el arranque de 2026.

Demanda débil e importaciones en alza

Desde la entidad empresaria advirtieron que, si bien el país transita un proceso de estabilización macroeconómica, la demanda interna continúa deprimida. A esto se suma una presión creciente de las importaciones, en un contexto impositivo que, según el sector, desalienta la producción con valor agregado local.

“El sector siderúrgico continúa operando en niveles de actividad por debajo de su potencial histórico”, señalaron desde la cámara, al tiempo que apuntaron contra la competencia internacional, especialmente la proveniente de China, a la que calificaron como “desleal”.

Este combo de factores impacta de lleno en la estructura productiva nacional y golpea particularmente a actividades vinculadas al mercado interno, como la construcción y la industria manufacturera, tradicionalmente grandes demandantes de acero.

Construcción e industria: señales de enfriamiento

El deterioro del sector siderúrgico no aparece aislado. En febrero, el despacho de cemento —uno de los principales indicadores de la construcción— cayó un 11,6% respecto a enero y un 5,8% en la comparación interanual, confirmando la debilidad del rubro.

En paralelo, otros indicadores industriales también reflejan una tendencia negativa. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Orlando J. Ferreres, la producción industrial descendió un 7,9% interanual en febrero y acumuló una caída del 5,5% en el primer bimestre del año.

En la misma línea, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL mostró una contracción del 3,9% interanual durante febrero, encadenando ocho meses consecutivos en baja.

El sector automotor, por su parte, presentó un comportamiento dispar: si bien registró una recuperación del 41,1% respecto a enero, en la comparación interanual evidenció una caída del 30,1%. En tanto, la maquinaria agrícola mostró mejores perspectivas, impulsada por proyecciones de una cosecha favorable y nuevas líneas de financiamiento.

Sin embargo, otros segmentos ligados al consumo masivo, como la línea blanca, continúan en un momento crítico, con caída de ventas, sobreoferta y presión de productos importados.

En contraste, el sector energético exhibe una dinámica más positiva. La actividad en Vaca Muerta registró un incremento superior al 30% en las etapas de fractura respecto al mismo período del año anterior, impulsada principalmente por el desarrollo del shale oil. No obstante, incluso en este rubro, la presión importadora también impacta en la provisión de insumos siderúrgicos.

La combinación de caída de la demanda interna, apertura importadora y retroceso en sectores clave configura un escenario complejo para la industria del acero, que sigue lejos de recuperar niveles de actividad históricos.

Fuente: GLP