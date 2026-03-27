CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

El corte se realizará en el horario de 08:00 a 14:00 horas.
Sectores afectados:
Durante todo el rango horario:
● Barrio Costa de los Yámanas
● Zona comprendida entre las calles Los Ñires – Tierra del Fuego y Río Almanza – Tierra del Fuego
Asimismo, los siguientes sectores se verán afectados al inicio de las maniobras y al momento de finalización de los trabajos, hasta la normalización del servicio:
● Barrio El Recodo
● Barrio Alto del Pipo
● Sectores de Los Ñires, Los Yámanas y Los Cauquenes
● Barrio Cauquén
● Barrio Alto del Cauquén
● Barrios Terraza I y Terraza II
● Barrio Ushuaia Chico
● Barrio Costa Susana
Se solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios ante la interrupción del suministro.