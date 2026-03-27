CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

Ushuaia 27/03/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad que el día viernes 27 de marzo se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico, con el objetivo de realizar trabajos de modificación en la traza del cable aéreo de media tensión, en el marco de la reconfiguración de la calle Costa de los Yámanas.

El corte se realizará en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

Sectores afectados:

Durante todo el rango horario:

● Barrio Costa de los Yámanas

● Zona comprendida entre las calles Los Ñires – Tierra del Fuego y Río Almanza – Tierra del Fuego

Asimismo, los siguientes sectores se verán afectados al inicio de las maniobras y al momento de finalización de los trabajos, hasta la normalización del servicio:

● Barrio El Recodo

● Barrio Alto del Pipo

● Sectores de Los Ñires, Los Yámanas y Los Cauquenes

● Barrio Cauquén

● Barrio Alto del Cauquén

● Barrios Terraza I y Terraza II

● Barrio Ushuaia Chico

● Barrio Costa Susana

Se solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios ante la interrupción del suministro.