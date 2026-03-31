CON GRAN CONVOCATORIA SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE “PRODUCTORES DEL FIN DEL MUNDO”

La propuesta continuó fortaleciendo la producción local y el vínculo entre productores y comunidad, generando un espacio de comercialización e intercambio. Durante las jornadas, los vecinos pudieron acceder a una amplia variedad de productos frescos y regionales, como hortalizas, verduras de estación, frutas finas, huevos, pescado, carne porcina, plantas, hierbas aromáticas y elaboraciones artesanales de emprendedores locales.
Por otro lado, se realizó una cocina en vivo a cargo del productor Francisco Felipe Núñez, quien destacó las propiedades y beneficios de la kale. Por su parte, desde la Secretaría de Representación Política se brindó una charla sobre el trabajo territorial y la importancia de acompañar a los productores locales, junto con un taller abierto de creación de macetas.
Las propuestas recreativas, como las clases de zumba a cargo del profesor Sebastián y bachata junto a la Academia Fuego Latino, se integraron al espacio de los feriantes y emprendedores para animar el evento.
En este marco, la subdirectora general de Planificación Operativa, Julieta Ábalos, expresó: “Nos llena de orgullo ver cómo la comunidad se apropia del Paseo del Muelle y fortalece el sentido de pertenencia sobre estos espacios. No se trata solo de acompañar las ventas, sino de generar lugares de encuentro donde cada productor, emprendedor y vecino forme parte”.
Asimismo, agregó: “Sabemos que nuestra comunidad está atravesando momentos difíciles, y por eso creemos en la importancia de sostener políticas públicas con presencia en el territorio, que generen oportunidades reales. Estos espacios son una forma de reconstruir vínculos, fortalecer lo local y seguir acompañando a quienes día a día apuestan al trabajo y la producción”.