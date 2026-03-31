CON GRAN CONVOCATORIA SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE “PRODUCTORES DEL FIN DEL MUNDO”

Tierra del Fuego 31/03/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Representación Política, llevó adelante una nueva edición de la feria “Productores del Fin del Mundo” en el Paseo del Muelle de la ciudad de Río Grande, con una destacada participación de vecinos y vecinas.

La propuesta continuó fortaleciendo la producción local y el vínculo entre productores y comunidad, generando un espacio de comercialización e intercambio. Durante las jornadas, los vecinos pudieron acceder a una amplia variedad de productos frescos y regionales, como hortalizas, verduras de estación, frutas finas, huevos, pescado, carne porcina, plantas, hierbas aromáticas y elaboraciones artesanales de emprendedores locales.

Por otro lado, se realizó una cocina en vivo a cargo del productor Francisco Felipe Núñez, quien destacó las propiedades y beneficios de la kale. Por su parte, desde la Secretaría de Representación Política se brindó una charla sobre el trabajo territorial y la importancia de acompañar a los productores locales, junto con un taller abierto de creación de macetas.

Las propuestas recreativas, como las clases de zumba a cargo del profesor Sebastián y bachata junto a la Academia Fuego Latino, se integraron al espacio de los feriantes y emprendedores para animar el evento.

En este marco, la subdirectora general de Planificación Operativa, Julieta Ábalos, expresó: “Nos llena de orgullo ver cómo la comunidad se apropia del Paseo del Muelle y fortalece el sentido de pertenencia sobre estos espacios. No se trata solo de acompañar las ventas, sino de generar lugares de encuentro donde cada productor, emprendedor y vecino forme parte”.

Asimismo, agregó: “Sabemos que nuestra comunidad está atravesando momentos difíciles, y por eso creemos en la importancia de sostener políticas públicas con presencia en el territorio, que generen oportunidades reales. Estos espacios son una forma de reconstruir vínculos, fortalecer lo local y seguir acompañando a quienes día a día apuestan al trabajo y la producción”.