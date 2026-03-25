COMISIONES: Autoridades de la OSEF y el Gobierno provincial analizaron la situación de Reencontrándonos

Ushuaia 25/03/2026.- Se llevó adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Salud Nº 2 y de Presupuesto Nº5, con el objetivo de abordar la situación financiera de la Asociación Civil Reencontrándonos, institución que brinda asistencia a personas con consumos problemáticos. Asimismo representantes gremiales participaron del encuentro para interiorizarse sobre la situación financiera de la Obra Social.

El encuentro fue presidido la legisladora Myriam Martínez, a cargo de la comisión de Salud (FORJA), y el legislador Matías Lapadula (PG), titular de la comisión de Presupuesto. Participaron representantes de la ONG; autoridades del Ministerio de Salud con la presencia de la ministra, Judit Di Giglio; referentes de la secretaría de Salud Mental; secretaría Legal de Jefatura de Gabinete; responsables del Centro de Abordaje de Problemáticas de Consumo (CAPCUSH) y del directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Durante la reunión, se analizó el convenio de cobertura de tratamientos vinculados a consumos problemáticos. Desde el Gobierno provincial aseguraron la continuidad de la asistencia financiera, mientras que desde la OSEF se informó que no se interrumpirá la cobertura a los pacientes afiliados.

Por su parte, las y los Legisladores se comprometieron a continuar el seguimiento del tema y a trabajar en herramientas legislativas que contribuyan a garantizar la continuidad de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema.

Durante el encuentro se contó con la participación y exposición del Defensor Público Federal, Dr. José Bongiovanni, quien interviene en acciones judiciales vinculadas a deficiencias en el acceso a la salud. El funcionario advirtió que la problemática excede el ámbito provincial, señalando una crisis estructural del sistema de salud a nivel nacional.

De la reunión participaron las legisladoras María Victoria Vuoto (PJ); María Laura Colazo (PV); Natalia Gracianía (LLA) y los legisladores Juan Carlos Pino y Tomas García (PJ); Federico Sciurano (FORJA); Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen (SF).