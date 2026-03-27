Caen las ventas de combustibles y se profundiza la disparidad regional

La comercialización de combustibles al público registró en febrero de 2026 un comportamiento dispar. Si bien el volumen total evidenció una leve mejora frente a enero, el dato más relevante es que apenas cuatro provincias lograron superar los niveles de venta del mes anterior.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Energía, durante febrero se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos, lo que implicó una caída interanual del 1,67 por ciento respecto a los 1.321.608 m³ registrados en el mismo mes de 2025. No obstante, en la comparación intermensual se verificó una suba del 1,06 por ciento, un dato que introduce cierta moderación en la tendencia negativa.

La petrolera estatal expandió 4,01 por ciento sus despachos interanuales y fue determinante para que el mercado cerrara el mes con una suba del 0,11 por ciento, en un escenario de fuerte selectividad por productos premium.

El análisis territorial pone en evidencia una marcada heterogeneidad. Solo Buenos Aires, Río Negro, San Juan y Santa Fe lograron crecer en términos interanuales, mientras que el resto de las provincias exhibieron caídas de distinta magnitud. Este dato resulta particularmente significativo porque confirma que la recuperación del consumo no es generalizada, sino que responde a dinámicas locales específicas.

Entre los distritos con mejor desempeño relativo se destacó Río Negro, con un incremento del 3,84 por ciento, seguido por Buenos Aires con una suba del 1,56 por ciento y Santa Fe con un avance del 0,67 por ciento . En contraposición, provincias como Corrientes, Misiones y Mendoza registraron caídas de dos dígitos o cercanas a ese umbral, reflejando un deterioro más pronunciado del consumo.

En términos de volumen absoluto, Buenos Aires se mantuvo como el principal mercado del país con 461.429 m³ vendidos, seguido por Córdoba con 135.698 m³ y Santa Fe con 97.197 m³ . Estos tres distritos continúan concentrando la mayor parte de la demanda, aunque con desempeños dispares en su evolución.

El comportamiento por tipo de combustible también aporta claves relevantes para interpretar la dinámica del sector. Los productos premium sostienen una tendencia de crecimiento que ya se había consolidado durante 2025. La nafta premium creció 5,55 por ciento interanual, mientras que el gasoil grado 3 avanzó 6,59 por ciento. En cambio, los combustibles de menor calidad continúan en retroceso: la nafta súper cayó 2,12 por ciento y el gasoil grado 2 se desplomó 10,41 por ciento.

En el análisis por empresas, YPF mantuvo su liderazgo con 728.176 m³ vendidos y un crecimiento interanual del 1,25 por ciento. En contraste, Shell registró una caída del 5,10 por ciento, mientras que Axion energy retrocedió 2,15 por ciento y Puma Energy mostró una baja del 13,53 por ciento.

Entre las excepciones, se destacó el crecimiento de Gulf, que avanzó 13,21 por ciento interanual, consolidando su expansión en el mercado, mientras que Refinor registró la mayor caída con un retroceso del 18,52 por ciento.

Fuente: Surtidores