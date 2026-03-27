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Caen las ventas de combustibles y se profundiza la disparidad regional

Por Armando Cabral

Argentina 27/03/2026.- El consumo de naftas y gasoil no se recupera: en Febrero la demanda interanual en las Estaciones de Servicio cayó 1.67 por ciento. Solo cuatro provincias lograron superar los volúmenes del año anterior.

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