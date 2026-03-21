Atraso en el pago de algunas jubilaciones de ANSES por problemas operativos, se acreditaran esta noche o mañana 21.

Jubilados 21/06/2026.- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026, junto con una actualización en los haberes que impactará en millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales en todo el país. La medida llega en un contexto de inflación sostenida y forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos previsionales de manera mensual en base al índice de precios.

A través de la Resolución 38/2026, el organismo previsional detalló no solo las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), sino también los nuevos montos que regirán durante el cuarto mes del año, incluyendo un refuerzo económico destinado a los sectores más vulnerables.

Aumento por inflación: cómo impacta la suba del 2,9% en los haberes

El incremento confirmado para abril es del 2,9%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en febrero. Este mecanismo responde a la fórmula de movilidad actual, que busca acompañar —aunque con rezago— la evolución del costo de vida.

Con esta actualización, los ingresos previsionales vuelven a ajustarse, aunque desde distintos sectores advierten que los aumentos continúan por debajo del ritmo inflacionario acumulado, lo que genera una pérdida progresiva del poder adquisitivo.

Cuánto cobrarán los jubilados en abril con el nuevo esquema

Con el ajuste aplicado, la jubilación mínima se ubica en $380.319, cifra que se complementa con un bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.

Detalle de ingresos para abril:

Jubilación mínima: $380.319

Bono de refuerzo: $70.000

Total garantizado: $450.319

Este bono, que se mantiene en valores similares a los meses anteriores, tiene como objetivo reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. Sin embargo, no se trata de un monto uniforme para todos.

Aquellos jubilados que superan la mínima recibirán un bono proporcional, calculado de manera tal que el ingreso total no exceda el tope establecido de $450.319. Esto implica que, a medida que el haber aumenta, el bono disminuye progresivamente hasta desaparecer.

Qué pasa con la PUAM y las Pensiones No Contributivas

El esquema también contempla a otros grupos dentro del sistema previsional:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alcanza los $374.255 con bono incluido.

Pensiones No Contributivas (PNC): se ubican en $336.223 totales.

Estos beneficios, destinados a personas en situación de vulnerabilidad o sin los años de aportes necesarios, también reciben el refuerzo económico bajo condiciones similares a las de la jubilación mínima.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados en abril

Como es habitual, el cronograma de pagos se organiza en función de la terminación del DNI. De esta manera, se busca ordenar la acreditación de haberes y evitar aglomeraciones en entidades bancarias.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

El calendario para quienes perciben el haber mínimo comenzará a partir del 10 de abril, distribuyéndose de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Fechas de cobro para jubilaciones superiores al haber mínimo

En el caso de los beneficiarios que perciben ingresos por encima de la mínima, el cronograma se concentra en los últimos días del mes y agrupa dos terminaciones por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas: las primeras en cobrar

Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras prestaciones en acreditarse durante abril. El calendario quedó definido de la siguiente manera:

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Este adelanto en el cronograma responde a la necesidad de garantizar ingresos tempranos a los sectores más vulnerables.

Un sistema bajo presión: el desafío de sostener el poder adquisitivo

El nuevo esquema de pagos se da en un escenario económico complejo, donde los jubilados continúan siendo uno de los sectores más afectados por la inflación. Si bien el Gobierno sostiene la política de bonos como herramienta de contención, distintos especialistas advierten que estas medidas tienen un impacto limitado en el largo plazo, ya que no se incorporan al haber base.

Además, el uso de bonos refuerza una estructura de ingresos fragmentada, donde gran parte del poder adquisitivo depende de decisiones discrecionales y no de una actualización estructural del sistema previsional.

Recomendaciones para los beneficiarios

Desde la ANSES recuerdan que los jubilados y pensionados pueden consultar sus fechas de cobro y montos exactos a través de los canales oficiales, ya sea en la web del organismo o mediante la aplicación móvil.

También se recomienda:

Evitar concurrir a los bancos antes de la fecha asignada

Utilizar medios electrónicos para reducir filas

Verificar los recibos de haberes para confirmar la correcta liquidación

Expectativas para los próximos meses

De cara al futuro, se espera que el esquema de movilidad continúe atado a la inflación mensual, lo que implicaría nuevos ajustes periódicos. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo si estos incrementos lograrán recomponer el poder de compra de los jubilados o si, por el contrario, continuarán corriendo por detrás de los precios.

En este contexto, abril se presenta como un mes clave, no solo por la actualización de haberes, sino también por la continuidad de los bonos y la evolución de la economía en general.

ATRASO EN LOS DEPOSITOS DE LOS JUBILADOS.