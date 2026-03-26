Acto en la Plaza Islas Malvinas SE INAUGURÓ EN USHUAIA LA CARPA DE LOS VETERANOS DE LA GESTA DE MALVINAS

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Centro, Juan Parodi, y estuvieron presentes el secretario de Asuntos Malvinas del Municipio, Dante Asili; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; la secretaria de Turismo; Viviana Manfredotti; los concejales Nicolás Pelloli y Gabriel de la Vega, representantes del ámbito público y privado; familiares de los veteranos de guerra y vecinos de la ciudad.
Parodi agradeció al Municipio por el armado de la carpa y los trabajos de acondicionamiento realizados en la Plaza Islas Malvinas, entre ellos la renovación de los escudos de las provincias argentinas. Y también reconoció a los participantes de los stands y colaboradores.
Por su parte, Asili expresó que “como cada previa al 2 de abril colaboramos con todo el desarrollo y armado de las actividades junto al Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia”, y definió que “es un honor como veterano de guerra y como representante de la Municipalidad poder llevar a cabo estas actividades año a año”.
En esta oportunidad “se decidió que los stands estén abiertos una semana antes para que los y las estudiantes de las escuelas puedan venir a recorrer la carpa y la plaza”, detalló.
Por último, Asili remarcó que “este nuevo aniversario nos encuentra más movilizados que lo normal debido a la repentina partida de nuestro compañero y amigo veterano de guerra Daniel Ramírez, con quien compartimos muchos años y luchamos por todo lo que hoy representa el Centro de Veteranos en la ciudad”.