A 50 años del golpe de estado: Luis Caputo aplica el mismo plan económico de Alfredo Martínez de Hoz.

Similitudes principales
- Apertura financiera y endeudamiento externo
- Martínez de Hoz impulsó la liberalización del sistema financiero y el endeudamiento masivo como forma de sostener el modelo económico.
- Caputo también ha recurrido al endeudamiento externo y a la búsqueda de financiamiento internacional como herramienta central de su plan.
- Desregulación y liberalización
- En los años 70, se eliminaron controles de precios y se promovió la libre entrada de capitales.
- En la actualidad, Caputo aplica políticas de desregulación, con énfasis en la apertura de mercados y reducción de trabas estatales.
- Impacto en la industria nacional
- El modelo de Martínez de Hoz debilitó la producción local al favorecer importaciones baratas.
- Caputo enfrenta críticas similares: la apertura y el ajuste pueden afectar a sectores industriales y productivos nacionales.
- Inspiración ideológica
- Ambos planes se inscriben en una lógica de “mercado primero”, con fuerte confianza en la disciplina financiera y el rol del capital externo.
- Pichetto y otros analistas remarcan que las políticas actuales “tienen inspiradores de otros tiempos”, señalando la continuidad conceptual.
Diferencias relevantes
- Contexto político
- Martínez de Hoz operaba bajo una dictadura militar, con represión y ausencia de democracia.
- Caputo actúa en un marco democrático, aunque con tensiones sociales y políticas.
- Instrumentos financieros
- En los 70 se aplicó la “tablita cambiaria” y mecanismos de especulación financiera que derivaron en crisis.
- Caputo utiliza instrumentos modernos de deuda y acuerdos con organismos internacionales, adaptados al contexto global actual.
Comparación estructurada
|Aspecto
|Martínez de Hoz (1976-1981)
|Luis Caputo (2023-2026)
|Apertura financiera
|Liberalización bancaria, ingreso de capitales especulativos
|Apertura a financiamiento externo, búsqueda de dólares
|Endeudamiento
|Masivo endeudamiento externo
|Acuerdos y colocación de deuda internacional
|Industria nacional
|Fuerte debilitamiento por importaciones
|Riesgo de impacto negativo en producción local
|Contexto político
|Dictadura militar
|Democracia con ajuste económico
|Instrumentos clave
|“Tablita cambiaria”, desregulación
|Bonos, acuerdos FMI, liberalización regulatoria
Riesgos y críticas
- Dependencia del endeudamiento externo: ambos modelos generan vulnerabilidad frente a crisis internacionales.
- Desindustrialización: la apertura puede favorecer importaciones en detrimento de la producción nacional.
- Concentración económica: se benefician sectores financieros y exportadores, mientras se debilitan sectores populares.
En síntesis, Caputo reproduce rasgos del modelo de Martínez de Hoz en la apertura financiera y el endeudamiento, aunque con diferencias de contexto y herramientas. La crítica central es que ambos planes priorizan la lógica del capital externo sobre el desarrollo interno, con riesgos de repetir ciclos de crisis.
Fuente: www.laicuadoratdf.com.ar