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A 50 años del golpe de estado: Luis Caputo aplica el mismo plan económico de Alfredo Martínez de Hoz.

Por Armando Cabral

Argentina 21/03/2026.- Los planes económicos de Alfredo Martínez de Hoz (dictadura 1976-1981) y de Luis Caputo (actual ministro de Economía) comparten similitudes en su orientación hacia la apertura financiera, el endeudamiento externo y la liberalización del mercado, aunque en contextos históricos distintos.

Similitudes principales
  • Apertura financiera y endeudamiento externo
    • Martínez de Hoz impulsó la liberalización del sistema financiero y el endeudamiento masivo como forma de sostener el modelo económico.
    • Caputo también ha recurrido al endeudamiento externo y a la búsqueda de financiamiento internacional como herramienta central de su plan.
  • Desregulación y liberalización
    • En los años 70, se eliminaron controles de precios y se promovió la libre entrada de capitales.
    • En la actualidad, Caputo aplica políticas de desregulación, con énfasis en la apertura de mercados y reducción de trabas estatales.
  • Impacto en la industria nacional
    • El modelo de Martínez de Hoz debilitó la producción local al favorecer importaciones baratas.
    • Caputo enfrenta críticas similares: la apertura y el ajuste pueden afectar a sectores industriales y productivos nacionales.
  • Inspiración ideológica
    • Ambos planes se inscriben en una lógica de “mercado primero”, con fuerte confianza en la disciplina financiera y el rol del capital externo.
    • Pichetto y otros analistas remarcan que las políticas actuales “tienen inspiradores de otros tiempos”, señalando la continuidad conceptual.
Diferencias relevantes
  • Contexto político
    • Martínez de Hoz operaba bajo una dictadura militar, con represión y ausencia de democracia.
    • Caputo actúa en un marco democrático, aunque con tensiones sociales y políticas.
  • Instrumentos financieros
    • En los 70 se aplicó la “tablita cambiaria” y mecanismos de especulación financiera que derivaron en crisis.
    • Caputo utiliza instrumentos modernos de deuda y acuerdos con organismos internacionales, adaptados al contexto global actual.
Comparación estructurada

 

Aspecto Martínez de Hoz (1976-1981) Luis Caputo (2023-2026)
Apertura financiera Liberalización bancaria, ingreso de capitales especulativos Apertura a financiamiento externo, búsqueda de dólares
Endeudamiento Masivo endeudamiento externo Acuerdos y colocación de deuda internacional
Industria nacional Fuerte debilitamiento por importaciones Riesgo de impacto negativo en producción local
Contexto político Dictadura militar Democracia con ajuste económico
Instrumentos clave “Tablita cambiaria”, desregulación Bonos, acuerdos FMI, liberalización regulatoria
Riesgos y críticas
  • Dependencia del endeudamiento externo: ambos modelos generan vulnerabilidad frente a crisis internacionales.
  • Desindustrialización: la apertura puede favorecer importaciones en detrimento de la producción nacional.
  • Concentración económica: se benefician sectores financieros y exportadores, mientras se debilitan sectores populares.

En síntesis, Caputo reproduce rasgos del modelo de Martínez de Hoz en la apertura financiera y el endeudamiento, aunque con diferencias de contexto y herramientas. La crítica central es que ambos planes priorizan la lógica del capital externo sobre el desarrollo interno, con riesgos de repetir ciclos de crisis.

Fuente: www.laicuadoratdf.com.ar

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