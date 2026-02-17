Reforma laboral: menos derechos, más incertidumbre

Argentina 17/02/2026.- La reciente reforma laboral ha encendido el debate en torno a las condiciones de trabajo en Argentina. Un cuadro comparativo elaborado por especialistas expone con claridad cómo cambian aspectos centrales de la vida de los trabajadores: jornadas más largas, salarios reducidos y un avance del monotributo como forma de contratación.

Cambios clave

Licencias por enfermedad: antes se pagaba el sueldo completo; ahora se percibe solo el 75%, o incluso el 50% si la dolencia se considera producto de una actividad voluntaria.

Horas extra: desaparece el pago adicional. Se reemplaza por un "banco de horas" que queda a disposición del empleador.

Jornada laboral: se extiende de 8 a 12 horas diarias, con la posibilidad de modificaciones unilaterales por parte de la empresa.

Indemnizaciones: ya no incluyen extras como aguinaldo o vacaciones, y pueden pagarse en hasta 12 cuotas.

Vacaciones: el mínimo baja de dos semanas corridas a 7 días, y se flexibiliza el período en que pueden tomarse, dificultando la conciliación con el calendario escolar.

Relación de dependencia: la emisión de facturas vía monotributo deja de presumir un contrato laboral, lo que abre la puerta a más contrataciones sin derechos plenos.

Consecuencias sociales

El cuadro advierte que estas modificaciones implican una reducción salarial efectiva, pérdida de previsibilidad en la jornada, menor cobertura en caso de enfermedad y un retroceso en derechos adquiridos. Además, el avance del monotributo como forma de contratación debilita la posibilidad de reclamar por relaciones de dependencia encubiertas.

Debate abierto

Mientras el gobierno defiende la reforma como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la competitividad, sindicatos y especialistas alertan sobre un escenario de mayor precarización. La discusión se centra en si estas medidas realmente impulsarán la productividad o si, por el contrario, profundizarán la desigualdad y la inseguridad laboral.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar