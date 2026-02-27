LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ENTREGÓ ACTAS DE INTENCIÓN Y RESGUARDO A MÁS DE 100 FAMILIAS DE LAS FUERZAS

Ushuaia 27/02/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó en la tarde del miércoles la entrega de actas de intención y resguardo a más de 100 familias pertenecientes a la Policía Provincial, Prefectura y Gendarmería Nacional. La actividad contó con la presencia de la viceintendenta, Gabriela Muñiz Siccardi, y funcionarios del gabinete municipal.

Durante el acto, se destacó que esta instancia forma parte de la política pública que impulsa la gestión municipal para ampliar el acceso al suelo urbano y avanzar en soluciones habitacionales destinadas a trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones esenciales en la comunidad.

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, subrayó que “esto reafirma el compromiso de la gestión en generar suelo urbano y distribuirlo a través de la demanda colectiva e individual”, y remarcó que el trabajo del área continúa de manera sostenida para dar respuesta a las necesidades habitacionales de las familias de la ciudad.

Las actas de intención y resguardo representan un paso clave dentro del proceso administrativo de acceso a la tierra, otorgando previsibilidad y avanzando en la planificación ordenada del crecimiento urbano de Ushuaia.