𝗥𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗼 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁o 𝗮𝗹 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿

Desde las Vocalías por el Sector Activo de la OSEF y la Caja de Previsión Social (CPS) —del Frente Lila— manifestamos nuestro más enérgico y categórico rechazo a las recientes declaraciones del Gobernador Gustavo Melella respecto a su intención de aumentar los aportes personales de las trabajadoras y los trabajadores.

No permitiremos que, una vez más, el hilo se corte por lo más delgado. El déficit del sistema no es responsabilidad de las afiliadas y afiliados, sino de décadas de políticas de desinversión en salud pública, salarios de pobreza y precarización laboral.

Lo propuesto por el Gobernador es una medida injusta que se aplicaría sobre salarios que hoy están por debajo de la línea de pobreza y que representaría una rebaja directa del salario de bolsillo.

Si el Estado busca soluciones financieras, debe aumentar las contribuciones patronales y aportar los recursos necesarios, en lugar de confiscar el haber de los trabajadores.

La desinversión estatal sostenida durante décadas en Tierra del Fuego AeIAS ha vaciado el sistema público, delegando la salud de las fueguinas y fueguinos en manos de clínicas, farmacias, ópticas y laboratorios privados.

Estos actores se han convertido en los únicos capaces de garantizar servicios, incluso los más costosos, enriqueciéndose directamente a través de nuestra Obra Social.

Es el actual Gobierno el garante de este esquema, llegando incluso a firmar convenios, como ocurre con la Clínica San Jorge, que la propia clínica ya ha incumplido sin consecuencias.

Aumentar los aportes no es «salvar a la obra social»; sin un plan real para recuperar la salud pública en la provincia, esta medida solo sirve para asegurar que el dinero de las y los estatales siga fluyendo hacia las arcas de los prestadores privados. La OSEF no puede seguir siendo un negocio para unos pocos en detrimento de la clase trabajadora.

El desfinanciamiento de la OSEF y de la Caja de Jubilaciones tiene causas estructurales que el Ejecutivo provincial y los municipios no resuelven:

→ La proliferación de empleo precarizado (contratos, pasantías y ayudas económicas) desfinancia el sistema al quitar aportes genuinos. Exigimos el ingreso a planta del Estado de todos los precarizados.

→ Los bajos salarios e ingresos jubilatorios impactan directamente en la recaudación de la OSEF y de la Caja de Previsión Social. Para fortalecer el sistema, es imperativo mejorar los haberes de forma urgente.

Exigimos la recuperación de la autarquía basada en un principio innegociable: el dinero de nuestra Obra Social y nuestra Caja de Jubilaciones es SALARIO. No hay un solo peso que no provenga de las trabajadoras y los trabajadores.

El Gobierno de la Provincia conduce la obra social desde hace diez años bajo el paquete de leyes aprobado por el bertonismo en 2016 y ha demostrado su fracaso. Recordamos que cuando las trabajadoras y los trabajadores administrábamos la obra social, ésta tenía superávit. Asimismo, es quien debe cumplir y hacer cumplir con los aportes y las contribuciones en tiempo y forma para que la cobertura de las afiliadas y afiliados no se vea perjudicada.

Imponer un aumento de aportes personales —sin debate, sin consentimiento y sin temporalidad— es una carga permanente y una confiscación que rechazamos de plano. Desde el Frente Lila invitamos al Gobernador a un debate público sobre la solución estructural de la OSEF; nuestro sector tiene propuestas claras y presentaremos un proyecto de ley en lo inmediato para recuperar la autarquía.

Exigimos:

Inversión real en Salud Pública

Recuperación de la autarquía plena de OSEF y la Caja de Previsión Social

Aumento de contribuciones patronales y recomposición salarial urgente

Fin de la precarización laboral y del modelo de salud tercerizada.

Sin inversión, con salarios de miseria y con salud tercerizada, la OSEF seguirá siendo el negocio del sector privado.

ADRIANA SORIA Vocal representante de trabajadoras y trabajadores activos – OSEF

NORMA GONZALEZ representante de trabajadoras y trabajadores activos – CPS

FRENTE LILA