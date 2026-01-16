Video y polémica por las vacaciones de Santillán en Dubai

Argentina 16/01/2026.- Otra vez Santillán en el centro de la escena: un video mostró su viaje a Dubai y reavivó las críticas a la diputada libertaria. La polémica explotó en redes.

La diputada libertaria Juliana Santillán volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por un viaje a Dubai que fue expuesto públicamente por la periodista Silvia Mercado, acreditada en la Casa Rosada.

El episodio estalló luego de que Mercado compartiera un video en redes sociales en el que se observa a la legisladora a bordo de un avión, acompañado de un mensaje que aludía directamente a sus vacaciones en el exterior junto a un grupo de dirigentes libertarios.

El video que reavivó la controversia

“Tuvo vacaciones en Dubai, a donde viajó con un grupo grande de libertarios”, escribió la periodista al difundir las imágenes, que rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

El video fue interpretado por muchos usuarios como una crítica directa al contraste entre el discurso de ajuste del oficialismo y los viajes al exterior de algunos de sus referentes, incluso en pleno receso del Congreso de la Nación.

Repercusiones inmediatas en redes

En pocas horas, el contenido acumuló miles de reproducciones y comentarios, con cuestionamientos que apuntaron tanto al destino elegido como al contexto político y económico del país.

Una diputada habituada a los papelones

No es la primera vez que Juliana Santillán queda envuelta en situaciones polémicas. En los últimos meses, la diputada protagonizó varios episodios que la colocaron en el centro de las críticas públicas.

Entre ellos, se recuerda cuando afirmó erróneamente que la Navidad celebra la resurrección de Cristo, una confusión que generó burlas y cuestionamientos transversales.

Videos borrados y explicaciones pendientes

Otro de los momentos más comentados fue cuando la legisladora decidió mostrarse ebria en un video, lo que provocó tal nivel de repudio que terminó eliminándolo de sus redes sociales.

A ese historial se suma ahora la difusión de sus vacaciones en Dubai, un dato que volvió a encender el debate sobre la conducta pública de los representantes del oficialismo.

Silencio de la diputada y clima interno

Hasta el momento, Santillán no realizó declaraciones públicas para aclarar o responder a la difusión del video. Tampoco hubo comunicados oficiales desde el espacio libertario para despegarse del episodio.

El hecho ocurre en un contexto en el que el Gobierno busca sostener un discurso de austeridad, mientras distintos referentes del oficialismo quedan expuestos por situaciones que generan ruido político y desgaste en la opinión pública.

Fuente GLP