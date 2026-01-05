VERANO TDF 2026: UNA TEMPORADA PARA MOVERSE, CREAR Y COMPARTIR EN TODA LA PROVINCIA

A través de un trabajo articulado entre distintas áreas, Verano TDF ofrece una amplia agenda de opciones que promueven el encuentro, el disfrute del tiempo libre, la actividad física, la creatividad y el acceso a propuestas culturales y formativas. La iniciativa está diseñada para incluir a niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, con actividades adaptadas a cada rango etario y a distintos intereses.
La propuesta contempla torneos deportivos, entrenamientos y actividades recreativas, colonias de verano, caminatas y salidas a la naturaleza, talleres culturales y artísticos, espacios de formación tecnológica, propuestas comunitarias y actividades al aire libre, consolidando una oferta diversa que busca llegar a toda la comunidad fueguina.
Las actividades dieron inicio este lunes 5 de enero y continúan desarrollándose a lo largo del verano en distintos espacios deportivos, culturales y comunitarios de las tres ciudades.
Quienes aún no se hayan inscripto o deseen conocer la totalidad de la agenda vigente pueden consultar todas las propuestas, fechas, lugares y modalidades de participación de manera online a través de:
https://www.tierradelfuego.gob.ar/verano-tdf/
Verano TDF ya está en marcha y ofrece una oportunidad para vivir el verano en la provincia con actividades pensadas para compartir, aprender, moverse y disfrutar en familia o con amigos.