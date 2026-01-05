VERANO TDF 2026: UNA TEMPORADA PARA MOVERSE, CREAR Y COMPARTIR EN TODA LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 05/01/2026.- El Gobierno Provincial dio inicio a una nueva edición de Verano TDF, una propuesta integral que reúne actividades recreativas, deportivas, culturales y tecnológicas pensadas para todas las edades y que se desarrollan en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

A través de un trabajo articulado entre distintas áreas, Verano TDF ofrece una amplia agenda de opciones que promueven el encuentro, el disfrute del tiempo libre, la actividad física, la creatividad y el acceso a propuestas culturales y formativas. La iniciativa está diseñada para incluir a niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, con actividades adaptadas a cada rango etario y a distintos intereses.

La propuesta contempla torneos deportivos, entrenamientos y actividades recreativas, colonias de verano, caminatas y salidas a la naturaleza, talleres culturales y artísticos, espacios de formación tecnológica, propuestas comunitarias y actividades al aire libre, consolidando una oferta diversa que busca llegar a toda la comunidad fueguina.

Las actividades dieron inicio este lunes 5 de enero y continúan desarrollándose a lo largo del verano en distintos espacios deportivos, culturales y comunitarios de las tres ciudades.

Quienes aún no se hayan inscripto o deseen conocer la totalidad de la agenda vigente pueden consultar todas las propuestas, fechas, lugares y modalidades de participación de manera online a través de:

https://www.tierradelfuego.gob.ar/verano-tdf/

Verano TDF ya está en marcha y ofrece una oportunidad para vivir el verano en la provincia con actividades pensadas para compartir, aprender, moverse y disfrutar en familia o con amigos.