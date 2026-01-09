Vacaciones 2026: El dato que expone la crisis laboral

Vacaciones 09/01/2026.- El salario no alcanza y las vacaciones quedan afuera: casi la mitad de los trabajadores no pudo tomarse descanso. Un dato que prende alarmas.

La pérdida sostenida del poder adquisitivo impacta de lleno en la vida cotidiana de los trabajadores argentinos. Según un relevamiento de Bumeran, el 46% de los empleados no se tomó vacaciones en el último año, y el principal motivo fue la falta de recursos económicos.

El dato refleja una tendencia que se profundiza en un contexto de inflación elevada, salarios rezagados y ajustes forzados en los gastos familiares, donde el descanso aparece cada vez más relegado.

Por qué los trabajadores no se toman días de descanso

Entre quienes no pudieron ausentarse de su trabajo, el 56% identificó la falta de dinero como la razón central para no tomarse vacaciones.

Cambios laborales y prioridades personales

Un 21% explicó la situación por un cambio de empleo, mientras que otros factores incluyeron la priorización de metas personales o profesionales (12%) y razones diversas como problemas de salud, falta de tiempo, organización deficiente o la preferencia por quedarse en casa (11%).

Estos números muestran cómo el descanso dejó de ser una opción garantizada para convertirse en una decisión condicionada por la situación económica.

Menos vacaciones y más horas de trabajo

La imposibilidad de tomarse vacaciones también se refleja en un cambio de preferencias laborales.

Jornadas más cortas antes que días libres

De acuerdo con el informe, el 29% de los trabajadores argentinos preferiría una reducción de la jornada laboral antes que tomarse días de descanso. Esta tendencia se replica en otros países de la región: en Perú, el 45% optaría por jornadas más cortas; en Panamá, el 40%; en Ecuador, el 36%; y en Chile, el 33%.

Qué beneficios priorizan los empleados

El relevamiento también indagó sobre qué beneficios valoran más los trabajadores cuando las vacaciones no son una opción viable.

Salario, home office e incentivos

El 22% priorizaría otros beneficios por encima del descanso anual. Entre ellos, un mejor salario encabezó las preferencias con el 44%, seguido por la posibilidad de trabajar a distancia (21%), incentivos económicos adicionales (15%), esquemas laborales sin horarios fijos (10%) y días libres ocasionales (6%). Otros beneficios concentraron el 4% restante.

Quiénes sí pudieron viajar y a dónde fueron

Entre quienes lograron tomarse vacaciones en el último año, los destinos elegidos reflejan un equilibrio entre cercanía y costos.

La Costa Atlántica, la más elegida

El 24% viajó a la Costa Atlántica bonaerense, mientras que otros destinos concentraron el 22%, con el Caribe como principal elección. Brasil fue elegido por el 16% y la Patagonia por el 13%, según los datos de Bumeran.

El descanso como factor clave para elegir empleo

A pesar de las dificultades, el descanso sigue siendo un aspecto central en las expectativas laborales.

El 56% de los trabajadores aseguró que contar con días extra de vacaciones es un factor determinante al momento de elegir un nuevo empleo, y el 95% considera que debería ser un beneficio ofrecido por todas las organizaciones.

El descanso como nuevo umbral social

En línea con estos datos, un informe reciente de Zentrix Consultora reveló que el 39,3% de la población no cuenta con recursos económicos para viajar este verano, lo que convierte al acceso al descanso en un factor que separa estabilidad de vulnerabilidad social.

Salarios que pierden contra la inflación

El estudio también precisó que el 77,6% de los argentinos afirma que su salario perdió frente a la inflación, un deterioro que impacta directamente en la autopercepción social: el 64% se define hoy como clase media baja o baja.

En paralelo, el 55,3% evalúa de manera negativa la situación económica del país, una percepción más crítica que la valoración de la situación personal.

Viajes al exterior y brecha creciente

Mientras crecen las dificultades para vacacionar, los viajes al exterior mantienen una tendencia en alza, profundizando la brecha entre quienes pueden afrontar esos costos y quienes ven cada vez más limitadas sus opciones.

Desde el sector turístico advierten que se consolida una preferencia por viajes más cortos y presupuestos ajustados, un fenómeno que se hizo visible durante los últimos fines de semana largos y que confirma que el recorte en el descanso responde, en gran medida, a una decisión económica forzada.

Fuente: GLP