Vacacionar este verano es 30% más caro: en Mar del Plata se gastan $5.121.156; en Río, $8,4 millones

Verano 01/01/2026.- El turismo se encareció afuera. El peso argentino se depreció el 36,97%; el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano apreciaron entre el 7% y 13%.

Las decisiones asociadas a este periodo vacacional vienen enmarcadas en aumentos moderados en la canasta de gastos, pero a la vez se abrieron diferencias cada vez más marcadas entre destinos nacionales e internacionales.

El informe, realizado por la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, analiza los costos de vacacionar para un grupo compuesto por dos adultos y dos menores, durante un periodo de 15 días, contemplando vuelo y hotelería (3 estrellas) con desayuno incluido, según el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Para eso se tomaron los destinos más elegidos, encabezados por Mar del Plata, con un costo total estimado en $5.121.156 y una suba del 4% con respecto a 2024; le siguen Bariloche, con un total de $7.693.084 y un alza del 28%; y Mendoza, que se incorpora al estudio este año, con un costo total en torno a los $3.610.467.

En cuanto a los destinos internacionales, las diferencias son más pronunciadas.

En el caso de Río de Janeiro se observa un incremento del 6%, donde el mayor aumento se vincula con los costos en pasajes aéreos, que para cuatro personas suman —en promedio— $5.652.727.

Al considerar también el alojamiento en hotel 3 estrellas, el total a invertir asciende a $8.412.283.

En cambio, la suba en Punta del Este es del 32% interanual, impulsada principalmente por aumentos en los precios de estadía, que rondan los $8.073.412.

En suma, el traslado y el descanso familiar en la ciudad balnearia llega a los $10.978.158.

A su vez, pasar la quincena en Santiago de Chile costará cerca de $7.362.873, contando vuelo y hotelería.

Monedas regionales

Este escenario responde a la evolución del tipo de cambio y de las monedas regionales.

Durante 2025, el peso argentino acumuló una depreciación del 36,97%, mientras el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano registraron apreciaciones de entre el 7% y 13%, encareciendo en términos relativos los consumos en el exterior para los turistas argentinos.

Este verano también existe disparidad cambiaria: mientras el Peso Argentino acumuló una depreciación del 36,97% durante 2025, las monedas regionales como el Real Brasileño, el Peso Chileno y el Peso Mexicano se apreciaron entre un 7% y un 13%.

Este fenómeno impacta directamente en el consumo turístico: los precios en pesos argentinos de productos típicos en Brasil aumentaron un 63% entre enero y diciembre, mientras que en Chile el incremento para el bolsillo argentino escala al 52% en los productos relevados, superando incluso el alza del 44% registrada en las playas mexicanas.

Escapadas cortas

“De cara al verano 2026, estamos observando un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles. Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada», señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

En ese contexto, el turismo de proximidad gana protagonismo como alternativa más económica.

Por ejemplo, una estadía de 4 días y 3 noches en Pilar (a 60 km del centro porteño), que incluye transporte en micro y alojamiento en hotel con piscina al aire libre, terraza o solarium, cuesta en promedio $612.091.

Una propuesta con similares características en Luján (a 75 km de CABA), ronda los $757.764; y a San Andrés de Giles (a 108 km de Capital Federal), $1.018.649.

Otra observación: “La depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año y redujo la competitividad de esos destinos para el público argentino”.

Productos para el verano

El estudio también analiza un conjunto de 33 productos necesarios para una familia tipo, por un valor total de $984.319, lo que representa un incremento interanual del 12% frente al año anterior.

Se trata de una suba contenida con comportamientos dispares, en la que algunos artículos muestran aumentos significativos mientras otros registran caídas de precios o se mantienen estables.

Entre los artículos que más aumentaron se destacan el traje de baño para mujer (+48%), las gorras infantiles (+43%) y las cremas hidratantes (+43%).

Por el contrario, entre las bajas más notorias en bienes estacionales sobresalen los inflables para agua (-32%), toallones (-13%) e insecticidas en aerosol (-10%).

Los resultados del relevamiento muestran un verano marcado por decisiones más racionales, con consumidores atentos al detalle de los precios, mayor planificación del gasto y una búsqueda de alternativas que permitan sostener el descanso sin desbordar el presupuesto familiar.__IP__

El blog de educación financiera de Naranja X, Hablemos de Plata, publicó el relevamiento exclusivo de Focus Market sobre los gastos asociados al periodo vacacional de verano.

