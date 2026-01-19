TIERRA DEL FUEGO VIVE UNA TEMPORADA DE CRUCEROS RÉCORD CON MÁS DE 100 MIL VISITANTES Y 256 RECALADAS

Tierra del Fugo 19/01/2026.- La temporada de cruceros 2025-2026 confirma a Ushuaia como el puerto de embarque antártico más importante del mundo y un nodo logístico y turístico de primer nivel. Desde el 1 de septiembre de 2025 a la fecha, el Puerto de Ushuaia ha recibido 106 mil personas (entre pasajeros y tripulantes) y registrado 256 recaladas, con un estimado de 250 buques antárticos pendientes de arribar.

La actividad experimentó un pico significativo la semana pasada. Entre el miércoles y el viernes, la llegada de más de 10 buques concentró la visita de más de 9.000 personas en apenas 72 horas. Entre las embarcaciones más destacadas se encontraron el majestuoso Sapphire Princess, el Osterdam y el moderno Viking Octantis, que aportaron una gran cantidad de pasajeros y tripulación a la ciudad.

Al respecto, el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, destacó: “Estos números no son solo estadísticas; representan el motor económico que mueve a Ushuaia y a toda la provincia. Cada recalada genera un impacto directo en el turismo, el comercio, la hotelería, la gastronomía y los servicios logísticos, consolidando miles de puestos de trabajo”.

Murcia ponderó además la capacidad operativa y la logística local: “Recibir y operar esta cantidad de buques, muchos de gran porte y sofisticación, demuestra la excelencia de nuestra infraestructura portuaria y la alta capacidad profesional de nuestros trabajadores y empresas prestadoras de servicios. Ushuaia no es solo una escala pintoresca; es un puerto de operaciones complejas y de abastecimiento estratégico para la campaña antártica”.

La temporada, que se extiende hasta abril de 2026, ratifica la posición de Ushuaia como la puerta de entrada principal a la Antártida y refuerza la vitalidad del sector turístico fueguino en un contexto nacional desafiante. La diversidad de cruceros —desde los de gran capacidad hasta los expedicionarios de lujo— asegura un flujo constante de visitantes que dinamizan la economía local.

El Gobierno Provincial continúa trabajando para optimizar la experiencia de los visitantes y garantizar operaciones portuarias seguras y eficientes, capitalizando esta actividad como uno de los pilares del desarrollo económico regional.