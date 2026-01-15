REEMPADRONAMIENTO DEL PAM: EL MUNICIPIO AVANZA EN LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Rio Grande 15/01/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que la Dirección de Intervención Comunitaria, perteneciente a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevará adelante el proceso de reempadronamiento de las personas beneficiarias del Programa Alimentario Municipal (PAM).

Dicha instancia se realizará entre el 5 y el 23 de enero, en el horario de 10 a 14 horas, y tiene como finalidad actualizar la información correspondiente a quienes forman parte del programa. Para tal fin, las y los beneficiarios deberán acercarse a la sede ubicada en Luis Py 152.

En este marco, se informa además que durante el año 2026 se continuará aplicando este mecanismo de actualización de datos, con el propósito de asegurar una correcta asignación del beneficio y reforzar la transparencia y eficiencia de esta política social impulsada por el Municipio.

Para completar el trámite de reempadronamiento, las personas deberán presentar la siguiente documentación:

• Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar

• Constancia de SIPA

• Certificación Negativa emitida por ANSES

• Último recibo de jubilación, en caso de corresponder

• Partida de nacimiento de las y los menores que integran el grupo familiar

El Programa Alimentario Municipal constituye una política social del Municipio de Río Grande destinada a dar respuesta a las necesidades alimentarias de sectores de la población en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas familias afectadas por el desempleo y/o la informalidad laboral que dificultan el acceso a los recursos básicos.

Fuente: Municipio Rio Grande