La Justicia rechazó un pedido de Tierra del Fuego contra la intervención del Puerto de Ushuaia

Tierra del Fuego 30/01/2026.- El Gobierno Nacional dictaminó una medida debido a “observaciones” por fondos. El tribunal sostiene que esa denuncia debe presentarla el Fiscal de estado y además, pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.

El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno fueguino para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Ejecutivo nacional.

Desde el Tribunal se argumentó que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, y además se requirió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.__IP__

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, también se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego está habilitado para presentarse en la causa, cuando esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia.

En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.

