EL PUERTO DE USHUAIA RECIBE MÁS DE 9 MIL PASAJEROS EN 72 HORAS

Tierra del Fuego 15/01/2026.- En el marco de una temporada de cruceros de alta actividad, más de 9000 pasajeros arribarán a la ciudad en apenas 72 horas, potenciando la economía local y consolidando la posición logística y turística de la terminal fueguina.

La Dirección Provincial de Puertos informa una intensa agenda de arribos de cruceros para esta semana, reafirmando la centralidad del Puerto de Ushuaia como un eje logístico y económico fundamental para Tierra del Fuego.

Este miércoles 14 de enero fue el turno del Sapphire Princess, que arribó con aproximadamente 3.600 pasajeros a bordo. La actividad continuará de manera excepcional el viernes 16 cuando se espera la llegada simultánea de 10 buques, entre los que destacan el Osterdam y el Viking Octantis. En conjunto, entre el miércoles y el viernes la ciudad recibirá a más de 9.000 visitantes, dinamizando el comercio, los servicios, las excursiones y el sector gastronómico local.

Al respecto, el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, destacó la operatividad y la importancia de la terminal: “El Puerto de Ushuaia es mucho más que un punto de atraque; es un gran motor económico para toda la provincia. Cada arribo genera una cadena virtuosa de actividad que impacta en múltiples sectores, desde el turismo y el transporte hasta el comercio minorista y los servicios portuarios”.

“La capacidad de operar de manera eficiente y segura con un volumen tan significativo de pasajeros en un lapso tan corto —añadió Murcia— es un testimonio de la excelente coordinación entre la Dirección de Puertos, Prefectura Naval, y los operadores privados. Estamos preparados para recibir a cada visitante con la infraestructura y los servicios que Ushuaia merece”.

El titular portuario remarcó que esta oleada de arribos consolida la posición de Ushuaia como el principal puerto de cruceros de la Argentina y una puerta de entrada ineludible a la Antártida. “Cada temporada que supera a la anterior confirma la confianza de las principales líneas navieras del mundo en nuestra terminal y en nuestra ciudad. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo y trabajando para mantener este estándar operativo y de servicios”, concluyó Murcia.

Los operativos de recepción, desembarco y logística asociada ya están coordinados, asegurando una experiencia fluida tanto para los pasajeros como para las tripulaciones, y maximizando el beneficio económico para los miles de trabajadores y emprendedores locales que dependen de esta actividad.

Fuente: DPP