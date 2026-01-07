EL GOBERNADOR MELELLA DESIGNÓ A ALEJANDRO BARROZO COMO NUEVO MINISTRO DE ECONOMÍA

Tierra del Fuego 07/01/2026.- El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, designó al CP Alejandro Barrozo como nuevo Ministro de Economía en reemplazo de Francisco Devita, quien deja el cargo tras una destacada gestión. Estuvo presente también el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals. El cambio responde a un reacomodamiento normal y habitual de cara a un nuevo año de gestión.

El Mandatario provincial destacó la labor del ministro saliente: “Quiero agradecer profundamente a Francisco Devita por su trabajo, dedicación y compromiso en tiempos complejos. Su gestión ha sido fundamental para la estabilidad económica de la provincia”.

Al referirse al nuevo titular de la cartera económica, el gobernador Melella expresó: “en Alejandro Barrozo asume un profesional con una vasta trayectoria en el Estado provincial, cuyo conocimiento y experiencia garantizan la continuidad del trabajo y el rumbo que hemos trazado. Confiamos plenamente en su capacidad para liderar este ministerio estratégico en la próxima etapa”.

Por su parte, el flamante ministro Alejandro Barrozo manifestó: “agradezco al gobernador Gustavo Melella por confiar en mi persona para este gran desafío. Asumo con el compromiso de trabajar incansablemente por la economía de todos los fueguinos, dando continuidad a las políticas que han permitido sostener y desarrollar nuestra provincia y enfocándonos en los desafíos que vienen”.

Barrozo cuenta con una extensa carrera en la administración pública fueguina, habiendo desempeñado diversos roles de responsabilidad en áreas económicas y financieras, lo que le otorga un profundo conocimiento de la realidad provincial. Se ha desempeñado como Contador General, Secretario de Hacienda y Secretario de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal de la Provincia. También ha ocupado cargos como Revisor de Cuentas y Auditor Fiscal en el Tribunal de Cuentas además de diversos puestos jerárquicos en la Agencia de Recaudación Fueguina. Asimismo ha ejercido la docencia en el ámbito terciario y universitario.