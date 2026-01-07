EL GOBERNADOR MELELLA DESIGNÓ A ALEJANDRO BARROZO COMO NUEVO MINISTRO DE ECONOMÍA

El Mandatario provincial destacó la labor del ministro saliente: “Quiero agradecer profundamente a Francisco Devita por su trabajo, dedicación y compromiso en tiempos complejos. Su gestión ha sido fundamental para la estabilidad económica de la provincia”.
Al referirse al nuevo titular de la cartera económica, el gobernador Melella expresó: “en Alejandro Barrozo asume un profesional con una vasta trayectoria en el Estado provincial, cuyo conocimiento y experiencia garantizan la continuidad del trabajo y el rumbo que hemos trazado. Confiamos plenamente en su capacidad para liderar este ministerio estratégico en la próxima etapa”.
Por su parte, el flamante ministro Alejandro Barrozo manifestó: “agradezco al gobernador Gustavo Melella por confiar en mi persona para este gran desafío. Asumo con el compromiso de trabajar incansablemente por la economía de todos los fueguinos, dando continuidad a las políticas que han permitido sostener y desarrollar nuestra provincia y enfocándonos en los desafíos que vienen”.
Barrozo cuenta con una extensa carrera en la administración pública fueguina, habiendo desempeñado diversos roles de responsabilidad en áreas económicas y financieras, lo que le otorga un profundo conocimiento de la realidad provincial. Se ha desempeñado como Contador General, Secretario de Hacienda y Secretario de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal de la Provincia. También ha ocupado cargos como Revisor de Cuentas y Auditor Fiscal en el Tribunal de Cuentas además de diversos puestos jerárquicos en la Agencia de Recaudación Fueguina. Asimismo ha ejercido la docencia en el ámbito terciario y universitario.