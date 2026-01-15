El empleo formal privado alcanzó su nivel más bajo desde 2022

Argentina 15/01/2026.- Se desploma el trabajo formal en Argentina: El empleo privado sigue en caída y ya está en su nivel más bajo desde 2022. Ajuste, despidos y provincias en rojo.

El empleo formal en el sector privado volvió a mostrar señales de deterioro y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2022. Con 6,19 millones de asalariados registrados, la ocupación privada retrocedió 2,8% en octubre de 2025, según un informe de la Consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La cifra confirma un escenario de ajuste prolongado y contracción de la actividad económica que todavía no logra trasladar una recuperación sostenida al mercado laboral.

Cinco meses consecutivos de caída del empleo

En términos desestacionalizados, el empleo privado cayó 0,3% en octubre, lo que equivale a la pérdida de 17.900 puestos de trabajo respecto de septiembre. Se trató de la quinta baja mensual consecutiva desde junio de 2025.

En ese período, el sector privado perdió 71.296 empleos formales en todo el país. De esta manera, la serie quedó 2,8% por debajo de noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno.

De acuerdo al relevamiento, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta octubre de 2025 ya se perdieron 176.908 puestos de trabajo privados, el nivel más bajo de empleo de toda la actual administración.

La comparación interanual también es negativa

El análisis interanual tampoco ofrece señales de alivio. En relación con octubre de 2024, el empleo formal privado retrocedió 0,9%, lo que implica la pérdida de 58.196 puestos de trabajo en apenas doce meses.

Los datos refuerzan la dificultad para consolidar una recuperación del empleo en un contexto de caída del consumo, restricción crediticia y ajuste fiscal.

Por sectores: industria y construcción, los más golpeados

El análisis sectorial muestra un panorama mayormente negativo. En octubre, solo la pesca registró una suba mensual, con un crecimiento del 1,8% que permitió la creación de 262 empleos.

Otros rubros como enseñanza, electricidad, gas y agua, y servicios sociales y de salud se mantuvieron prácticamente sin variaciones.

En contraste, diez sectores registraron caídas, con bajas más pronunciadas en:

Industria y construcción en retroceso

Industria manufacturera: -0,6%

Construcción: -0,5%

Explotación de minas y canteras: -0,5%

La construcción continúa siendo el sector más afectado desde el cambio de gobierno, con una caída acumulada del 15,1% respecto de noviembre de 2023.

Por provincias: pocas mejoras y fuertes retrocesos

El deterioro del empleo también se refleja a nivel territorial. En octubre, solo cuatro provincias lograron mejoras mensuales: San Juan, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba. En otras cuatro no se registraron cambios, mientras que dieciséis jurisdicciones mostraron caídas, con descensos superiores al 1% en Formosa, Catamarca, Tucumán y Tierra del Fuego.

Las provincias más afectadas

En la comparación interanual, solo cinco provincias lograron crecer frente a octubre de 2024. En el otro extremo, Santa Cruz (-10,1%) y Chubut (-5,4%) encabezaron las caídas más pronunciadas del país.

Si se toma como referencia noviembre de 2023, solo Neuquén, Río Negro y Mendoza lograron recuperar o superar el nivel de empleo previo, impulsadas principalmente por la actividad energética.

En contraste, La Rioja y Santa Cruz muestran retrocesos acumulados superiores al 12% y 15%, respectivamente.

Cierres de plantas y despidos en el arranque del año

El impacto del freno económico también se refleja en casos recientes de empresas que anunciaron cierres y suspensiones apenas iniciado el año.

Una de ellas fue la textil TN & Platex, que cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, Tucumán, con la suspensión de 190 trabajadores, en un contexto de caída del consumo, presión importadora y falta de financiamiento.

Días antes, la multinacional Lamb Weston, una de las principales productoras de papas fritas congeladas del mundo, anunció el cierre de su planta de Munro, como parte de una reorganización global, con la desvinculación de unos 100 empleados.

Otro caso fue el de Lustramax, empresa bonaerense dedicada a la distribución de artículos de limpieza y descartables, que desvinculó a 15 trabajadores. La situación derivó en un corte total de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 35, en el partido de Pilar.

Un mercado laboral que no logra recuperarse

Con 6,19 millones de asalariados registrados, la Argentina atraviesa uno de los momentos más débiles del empleo formal privado de los últimos años. Pese a algunas señales de mejora en sectores puntuales, la recuperación de la actividad todavía no se traduce en una recomposición sostenida del trabajo, y el horizonte de corto plazo sigue marcado por la incertidumbre.

Fuente: GLP