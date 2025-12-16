Villegas: “Con la aprobación de la ley de salmoneras se puso en juego el modelo de Estado que queremos para Tierra del Fuego”

Ushuaia 16/12/2025.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, cuestionó con dureza la aprobación de la ley que habilita la instalación de salmoneras industriales en Tierra del Fuego, y advirtió que lo ocurrido en la Legislatura excede ampliamente la discusión ambiental.

“Ratifico mi rechazo absoluto a la aprobación de esta ley que habilita salmoneras al estilo chileno en nuestra provincia. No se trató solo de votar salmoneras sí o no, sino de definir qué tipo de Estado y qué modelo de desarrollo queremos para nosotros y para las futuras generaciones”, expresó.

Villegas sostuvo que el debate legislativo se construyó sobre un dictamen que “está viciado de arbitrariedad, de ilegalidad y de inconstitucionalidad”, al remarcar que durante su tratamiento “se violaron el reglamento interno de la Cámara, el reglamento de comisiones y el debido proceso legal legislativo”.

“Las reglas del proceso de formación de las leyes no son una formalidad menor. Son garantías frente a la arbitrariedad y una condición indispensable para la seguridad jurídica. En este caso, esas reglas fueron deliberadamente vulneradas”, afirmó.

En ese sentido, rechazó los argumentos utilizados para justificar la derogación de la Ley 1355 y la aprobación del nuevo marco legal. “Es una falacia decir que esta ley genera empleo o atrae inversiones. La Ley 1355 nunca prohibió emprendimientos productivos en tierra. Las salmoneras industriales no generan desarrollo sostenible y dejan pasivos ambientales irreversibles”, sostuvo.

Finalmente, el legislador advirtió que la aprobación de la norma abre un escenario de conflicto institucional y social. “Con esta decisión se inicia una resistencia pacífica y democrática en defensa del Estado de Derecho y del No a las salmoneras”, señaló.

“El pueblo de Tierra del Fuego no olvida ni se equivoca. Vamos a seguir defendiendo una provincia con seguridad jurídica, instituciones fuertes y un modelo de desarrollo sostenible, aun frente a mayorías circunstanciales”, concluyó.