VERANO TDF: PROPUESTAS RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA QUE LAS JUVENTUDES DISFRUTEN EL VERANO EN LA ISLA

El detalle de las actividades pueden conocerse en:
https://www.tierradelfuego.gob.ar/verano-tdf/
mientras que las inscripciones se llevan a cabo a través del formulario:
Al respecto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, destacó que “esta nueva edición de Verano TDF busca que las juventudes fueguinas tomen la posta y sean protagonistas, participando activamente de cada propuesta recreativa, lúdica y de los distintos espacios de formación”.
En ese sentido, agregó que “muchas familias transitan el verano en la isla y, por eso, desde el Gobierno provincial generamos espacios cuidados que acompañan a las juventudes, promoviendo el disfrute del tiempo libre, el encuentro con pares y el conocimiento de nuestra provincia”.