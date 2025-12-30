VERANO TDF: PROPUESTAS RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA QUE LAS JUVENTUDES DISFRUTEN EL VERANO EN LA ISLA

Tierra del Fuego 30/12/2025.- La Secretaría de Políticas para las Juventudes del Gobierno provincial se suma a la agenda de Verano TDF e invita a las juventudes fueguinas a participar de una amplia variedad de propuestas recreativas, lúdicas y formativas que se desarrollarán durante los meses de enero y febrero en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

El detalle de las actividades pueden conocerse en:

https://www.tierradelfuego.gob.ar/verano-tdf/

mientras que las inscripciones se llevan a cabo a través del formulario:

http://bit.ly/4jgUW7D.

Al respecto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, destacó que “esta nueva edición de Verano TDF busca que las juventudes fueguinas tomen la posta y sean protagonistas, participando activamente de cada propuesta recreativa, lúdica y de los distintos espacios de formación”.

En ese sentido, agregó que “muchas familias transitan el verano en la isla y, por eso, desde el Gobierno provincial generamos espacios cuidados que acompañan a las juventudes, promoviendo el disfrute del tiempo libre, el encuentro con pares y el conocimiento de nuestra provincia”.