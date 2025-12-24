USHUAIA CELEBRÓ EL “DÍA MÁS LARGO” CON UNA MULTITUDINARIA JORNADA CULTURAL EN EL PASEO DE LAS ROSAS

Con miles de vecinos, vecinas y visitantes participando del festejo popular, las actividades dieron comienzo a las 16:00 horas extendiéndose hasta la noche con las presentaciones musicales de Sashu DJ, Lauta, Vozenoff, Boyska y la 70/30, así como la intervención artística de Un Montón Dúo junto a Circo del Fuego. También parte de las actividades se realizó un taller de cerámica en el Museo de la Ciudad – Casa Pena, la Muestra Festival Efímero en la Antigua Casa Beban, el Paseo Gastronómico y el Navideño de emprendedores y emprendedoras con más de 20 stands y los espacios de cervecerías y la Escuela de Coctelería Club de Pingüinos.

Durante las actividades, se anunciaron a las y los ganadores del concurso “Viví la Navidad”, una iniciativa municipal donde la comunidad votó en redes sociales a hogares y comercios que presentaron decoración festiva. En el caso de los domicilios, la ganadora fue la familia Alba Alvarado del Intevu VI, seguida por Rosa Barrientos del Barrio Los Canelos y cerrando el podio la Celeste Barría de los Alakalufes 2. En el caso de los comercios fue el polirrubro “A lo de Román” quién ganó, seguido por Karukinka y Atlántico Sur como tercero.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “nos llena de orgullo la gran convocatoria de vecinos, vecinas y visitantes a este festejo popular que marca el inicio de la temporada estival en Ushuaia, una celebración que la ciudad ya ha convertido en propia. Desde la gestión del intendente Walter Vuoto, seguimos trabajando en impulsar propuestas recreativas y culturales, visibilizando el gran talento de nuestras y nuestros artistas fueguinos, propiciando también un espacio para desarrollar los emprendimientos locales de cara a la comunidad”.