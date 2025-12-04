Una burla perversa: Triple pago ANSES: aumento, bono y aguinaldo para jubilados en diciembre 2025 mínima de 581 mil pesos con bono y aguinaldo.

La combinación de los tres componentes hace que diciembre se transforme en un mes de alivio para quienes dependen de la jubilación como ingreso principal. Y, como siempre, viene acompañado del calendario de pagos que ANSES ya dejó oficializado.
Aumento del 2,3%: cómo quedan las jubilaciones en diciembre
El primer movimiento de la liquidación de diciembre es el ajuste por movilidad: 2,3% de aumento para todas las prestaciones previsionales. Este incremento surge de la fórmula que sigue la variación de la inflación oficial que mide el INDEC.
Esto significa que todos los haberes se actualizan, independientemente de si el titular recibe o no el bono extraordinario. El aumento impacta sobre:
Jubilaciones contributivas
Pensiones contributivas
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o Madre de Siete Hijos
Con este ajuste, diciembre arranca con un nuevo valor de referencia para cada prestación, sobre el cual luego se suman los otros dos refuerzos clave del mes: el aguinaldo y el bono extraordinario.
Medio aguinaldo: el segundo refuerzo del mes
Diciembre también trae el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Este plus se calcula como la mitad del mejor haber del semestre, es decir, entre julio y diciembre. En la mayoría de los casos coincide con el de diciembre, ya que es el más alto por el aumento aplicado.
El aguinaldo:
Se deposita junto con el haber mensual
Llega por el mismo banco o medio de pago
En algunas cuentas puede figurar como dos movimientos separados, pero forma parte de la misma liquidación
El aguinaldo por sí solo genera una suba importante en el ingreso final, especialmente cuando se combina con el aumento y, para quienes corresponda, el bono extraordinario.
Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran
El tercer pilar del “combo de diciembre” es el bono extraordinario de $70.000, que ANSES vuelve a pagar este mes con el objetivo de reforzar los ingresos más bajos del sistema.
Este bono está destinado exclusivamente a los titulares de haberes mínimos, es decir:
Jubilados y pensionados con la mínima
Titulares de la PUAM
Beneficiarios de PNC por Invalidez o Vejez
Titulares de PNC Madre de Siete Hijos
No se otorga a quienes cobran por encima del haber mínimo, aunque estos sí reciben el aumento y el aguinaldo.
El refuerzo de $70.000 hace que diciembre sea uno de los meses más fuertes del año para los sectores de menor ingreso dentro del sistema previsional.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025
A continuación, el detalle completo -ya sumados el aumento, aguinaldo y bono según cada caso- para saber exactamente cuánto se cobra en diciembre.
Jubilación mínima: monto total a cobrar en diciembre
Haber mínimo con aumento: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.439,79
Total: $581.319,38
Para quienes cobran la mínima, este será uno de los pagos más altos de todo 2025. El bono más el aguinaldo elevan notablemente la liquidación final.
Jubilación máxima: cuánto se cobra en diciembre
Los jubilados con haberes máximos no acceden al bono, pero sí suman aumento y aguinaldo.
Haber máximo: $2.293.796,92
Medio aguinaldo: $1.146.898,46
Total: $3.440.695,38
Diciembre también marca un pico de ingreso para este grupo, aunque únicamente por los componentes regulares.
PUAM: cuánto se cobra en diciembre
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la mínima.
Haber PUAM: $272.703,67
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $136.351,83
Total: $479.055,50
PNC por Invalidez o Vejez: montos con aumento y bono
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez equivalen al 70% del haber mínimo.
Haber base: $238.615,71
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $119.307,85
Total: $427.923,56
PNC Madre de Siete Hijos: cuánto se cobra
Este grupo percibe el mismo monto que la jubilación mínima.
Haber: $340.879,59
Bono: $70.000
Aguinaldo: $170.439,79
Total : $581.319,38
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025
ANSES ya confirmó las fechas de pago para jubilados, pensionados, AUH y PNC. El cronograma se ordena según tipo de prestación y terminación de DNI.
Que pasa en Tierra del Fuego con los jubilados que cobran la mínima de ANSES
Datos iniciales
- Jubilación mínima en diciembre (con aguinaldo y bono): $581.319,38
- Adicional por zona desfavorable en Tierra del Fuego: 40%
Cálculo
- Monto base:
- Adicional del 40%:
- Total con zona:
Resultado final
El total de la jubilación mínima en diciembre, incluyendo aguinaldo, bono de $70.000 y el 40% de zona en Tierra del Fuego, sería aproximadamente:
$813.847,13
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Martes 9: DNI terminados en 0
Miércoles 10: 1
Jueves 11: 2 y 3
Viernes 12: 4 y 5
Lunes 15: 6 y 7
Martes 16: 8 y 9
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
Miércoles 17: DNI terminados en 0 y 1
Jueves 18: 2 y 3
Viernes 19: 4 y 5
Lunes 22: 6 y 7
Martes 23: 8 y 9
Asignación Universal por Hijo (AUH)
DNI 0: martes 9
DNI 1: miércoles 10
DNI 2: jueves 11
DNI 3: jueves 11
DNI 4: viernes 12
DNI 5: viernes 12
DNI 6: lunes 15
DNI 7: lunes 15
DNI 8: martes 16
DNI 9: martes 16
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: martes 9
DNI 2 y 3: miércoles 10
DNI 4 y 5: jueves 11
DNI 6 y 7: viernes 12
DNI 8 y 9: viernes 12