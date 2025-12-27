TRASPASO DE ACTIVOS DE YPF A TERRA IGNIS: “DA PREVISIBILIDAD Y NOS POSICIONA COMO ACTOR ACTIVO EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA”

Tierra del Fuego 27/12/2025.- El Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, valoró la amplia mayoría legislativa que respaldó el traspaso de activos de YPF a la empresa provincial Terra Ignis. Subrayó que la ley garantiza empleo, posiciona a la provincia como actor activo en la industria y mitiga el impacto de la baja en la coparticipación.

El Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals, calificó como “sumamente positivo” el marco de previsibilidad que establece la ley aprobada por la Legislatura, que permite a la empresa provincial Terra Ignis asumir el control de los activos que YPF deja en Tierra del Fuego.

“Es positivo porque nos da un marco de previsibilidad al Ejecutivo Provincial, pero también a los trabajadores del sector petrolero de la zona norte, a los que desempeñan en YPF y a las empresas satélites”, afirmó Canals, y remarcó el cambio histórico que representa: “Por primera vez, la provincia no solo cobrará regalías, sino que tendrá un sentido de mayor acción y pertenencia sobre sus recursos naturales a través de su propia empresa”.

El Ministro explicó que esta herramienta coloca a la provincia en un lugar distinto en la mesa de negociaciones. “La empresa provincial no se plantea hacer exploración por sí misma, sino que le da a la provincia la posibilidad de sentarse a negociar desde otro lugar con quienes puedan llevar adelante los procesos. Nos pone en un horizonte completamente diferente, nos permite ser un actor determinante”, aseguró.

Canals detalló que, ante el retiro de YPF de la Patagonia –una decisión empresarial ya concretada en otras provincias–, la alternativa fue proactiva: “Aprovechar la creación de la empresa fueguina para gestionar los pozos de otra manera, garantizar la continuidad laboral y empezar a hacer lo que YPF en los últimos años dejó de hacer: explorar, invertir, avanzar”.

En un marco de reducción de recursos coparticipables, el Ministro destacó el valor estratégico de la ley. “La baja de coparticipación nos pone en una situación difícil a todas las provincias. Esta herramienta nos permite generar mayores recursos propios”, afirmó. Y agregó: “el convenio logrado tiene las mismas condiciones favorables que el de Santa Cruz y es mejor que los de Chubut o Río Negro”.

Canals agradeció el amplio respaldo de 12 legisladores, que calificó como “un espaldarazo importante” y una muestra de “madurez política e institucional”. “Hubo una mirada común de entender la seriedad y complejidad de lo que significaba la retirada de YPF”, señaló.

Asimismo, despejó dudas sobre la transparencia del proceso: “toda la información estuvo siempre abierta. La comisión del jueves pasado sesionó con la presencia de la propia YPF explicando y mostrando el acuerdo”.

Para cerrar, el Jefe de Gabinete enfatizó el simbolismo de la ley: “estas herramientas dan un tinte de esperanza. Permiten renovar el espíritu que hay un muchas cuestiones que se van a ir transformando para generar más trabajo y recursos para Tierra del Fuego”.