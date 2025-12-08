Tras 10 años de reclamos, comienzan las obras para solucionar los residuos cloacales en el barrio Los Pinos

Ushuaia 08/12/2025.- El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, destacó el inicio de las obras de saneamiento en el barrio Los Pinos, donde durante una década los vecinos convivieron con residuos cloacales a cielo abierto, generando graves problemas ambientales y sanitarios.

Desde el Inicio de su gestión, Espeche impulsó distintas acciones administrativas y judiciales ante la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y el Ministerio de Producción y Ambiente, reclamando una intervención urgente para resolver una situación que afectaba directamente la salud de las familias del sector.

“Hace 10 años los vecinos del barrio Los Pinos convivieron con residuos cloacales a cielo abierto, una situación inaceptable. Hoy podemos decir que las obras llegaron y el problema se está remediando», sostuvo el edil.

El concejal afirmó que continuará monitoreando el avance de las obras y manteniendo contacto con los vecinos para asegurar que las tareas se cumplan en tiempo y forma. “Los Pinos esperó demasiado. Hoy las obras están en marcha y vamos a seguir trabajando para que esta vez la solución sea real y duradera”, expresó.