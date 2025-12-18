Tolosa Paz criticó el Presupuesto: “No contempla recursos para discapacidad, educación ni salud”

Diputados 18/12/2025.- La diputada peronista fustigó la derogación de las leyes de discapacidad y de Universidades.

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz sostuvo este miércoles que el peronismo no votará este presupuesto porque “no convalida el ajuste brutal», la «extranjerización de la economía” ni la derogación de las leyes de Discapacitados y Universidades aprobadas por ”amplia mayoría» por el Congreso.

Al exponer sobre el dictamen de minoría, la exministra de Desarrollo Social también cuestionó que se haya aprobado votar por capítulo y por artículo para que “no den la cara quienes voten contra las personas con discapacidad y las universidades, leyes que fueron aprobadas por una gran mayoría en su momento”.

“Si quieren ajustar a los más débiles y a la educación, por lo menos tengan el decoro de hacerlo de frente”, agregó.

Agregó que este presupuesto no tiene en cuenta los recursos para «discapacidad ni para la educación pública, ni para el sistema sanitario, ni mucho menos para que el país crezca y se desarrolle en el tiempo”.

En su discurso también cuestionó la eliminación de las leyes de financiamiento educativo que contemplaba destinar un 6% del PBI, y que «dejen de cumplir la meta de inversión del 1% en ciencia y tecnología que son valores de la Argentina”. __IP__

Victoria Tolosa Paz y la diputada Julia Strada expusieron para defender el dictamen de minoría en representación de Unión por la Patria.

El debate en general del proyecto de Presupuesto se extenderá hasta por lo menos las 22 y luego se pasará a la discusión en particular donde volverá a plantearse votar algunos artículos en forma individual, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Fuente: #AgenciaNA