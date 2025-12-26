Tierra del Fuego: Terra ignis es un proyecto con final incierto en términos operativos y financieros.

Exactamente: lo que está ocurriendo con Terra Ignis Energía es una apuesta estratégica de la provincia que tiene un fuerte componente político y simbólico, pero cuyo desenlace es incierto en términos operativos y financieros.

Por qué es una “aventura”

Recursos heredados: recibe áreas convencionales maduras, con baja rentabilidad y pasivos ambientales.

recibe áreas convencionales maduras, con baja rentabilidad y pasivos ambientales. Capacidad limitada: aún no tiene equipos, personal ni capital propio consolidado.

aún no tiene equipos, personal ni capital propio consolidado. Dependencia externa: necesita apoyo del CFI, convenios con YPF y alianzas con pymes locales para sostener la operación.

necesita apoyo del CFI, convenios con YPF y alianzas con pymes locales para sostener la operación. Riesgo financiero: los campos transfieren más déficit que ganancias, lo que obliga a una gestión muy eficiente.

Escenarios posibles

Optimista: Terra Ignis logra armar estructura técnica, reinvierte regalías y se convierte en motor de desarrollo local, integrando pymes y diversificando hacia renovables.

Terra Ignis logra armar estructura técnica, reinvierte regalías y se convierte en motor de desarrollo local, integrando pymes y diversificando hacia renovables. Intermedio: mantiene producción mínima, pero depende de subsidios provinciales y nacionales para sostenerse.

mantiene producción mínima, pero depende de subsidios provinciales y nacionales para sostenerse. Pesimista: la falta de capital y know-how convierte a la empresa en una carga financiera, con riesgo de convertirse en un “elefante blanco”.

Contraste con YPF

Mientras Terra Ignis recibe activos maduros, YPF conserva la Planta Orión y áreas estratégicas en el norte de la isla, que son altamente rentables y garantizan flujo de caja. Esto refuerza la idea de que la provincia está asumiendo un desafío complejo, mientras la empresa nacional se queda con los activos más seguros.

En síntesis: sí, es una aventura con resultado incierto. El éxito dependerá de la capacidad de gestión, alianzas estratégicas y comunicación transparente para que la sociedad perciba beneficios reales.

Comparación de impacto provincial: Tierra del Fuego vs. Santa Cruz

Factor clave Tierra del Fuego (Terra Ignis) Santa Cruz (modelo de referencia) Naturaleza del traspaso Áreas convencionales maduras con baja rentabilidad y pasivos Marco replicado por TDF; protagonismo provincial y compromisos de inversión Operador Empresa estatal joven (capacidad en construcción) Experiencia previa y mayor escala institucional Activos retenidos por YPF Infraestructura estratégica como Planta Orión y activos rentables Menor dependencia de activos retenidos en acuerdos recientes Producción convencional Caída fuerte (≈10.400 bpd hoy vs. ≈22.000 bpd en 2018) Base productiva más diversificada y con trayectoria Riesgo fiscal Alto: necesidad de subsidios/financiamiento y gestión eficiente Más amortiguado por escala y aprendizaje institucional Diversificación energética Interés en H2 y renovables con cooperación regional Avance activo en H2 y vínculos con Magallanes, Chile

Contexto provincial y punto de partida

Tierra del Fuego está replicando el esquema santacruceño en su acuerdo con YPF: protagonismo estatal y cesión de áreas con la empresa provincial como operadora a partir del 1 de enero de 2026. El marco jurídico y los compromisos de inversión y empleo toman como base la experiencia de Santa Cruz, que le sirve como hoja de ruta institucional y política. En la isla, la ley sancionada en diciembre de 2025 habilita formalmente la transferencia y marca un hito de autonomía energética, pero también eleva el listón de la gestión pública y la sostenibilidad financiera noticiaspuertosantacruz.com.ar .

La base productiva convencional de Tierra del Fuego llega debilitada: la producción ronda 10.400 barriles diarios, menos de la mitad de los casi 22.000 bpd de 2018, lo que indica un ciclo maduro con declino y obliga a eficiencia operativa y selectividad en inversiones.

Impacto económico y laboral comparado

Empleo y pymes locales: Tierra del Fuego: El efecto empleo será gradual y dependiente de contratos de servicios, mantenimiento y logística. El declino del convencional limita la expansión orgánica; el mayor impacto vendrá de integrar pymes a cadenas de valor y de retener mayor porción del gasto en territorio. Santa Cruz: Por escala y madurez institucional, puede absorber operación con menor fricción y activar más rápidamente proveedores locales en mantenimiento, recuperación secundaria y trabajos de abandono responsable de pozos.

Regalías y caja provincial: Tierra del Fuego: El traspaso mejora el control sobre flujos pero no garantiza más caja neta en el corto plazo; la caída productiva y pasivos ambientales presionan márgenes y podrían requerir apoyo fiscal transitorio. Santa Cruz: Mejor posición relativa por volumen y experiencia; el impacto es más amortiguado y puede sostener compromisos de inversión con menor estrés.

Infraestructura y activos críticos: Tierra del Fuego: Con YPF reteniendo la Planta Orión y activos estratégicos, la logística de combustibles y parte del “cash cow” quedan fuera del control directo provincial, limitando el apalancamiento financiero de Terra Ignis. Santa Cruz: Mayor continuidad operativa en activos integrados, lo que estabiliza flujos y reduce riesgos logísticos.



Riesgo fiscal y operativo

Tierra del Fuego: Alto riesgo fiscal en el corto plazo por caída de producción, necesidad de inversiones de base (workovers, recuperación secundaria, integridad de instalaciones) y cobertura de pasivos ambientales. La curva de aprendizaje de Terra Ignis es empinada y la dependencia de asistencia técnica/financiera es significativa.

Alto riesgo fiscal en el corto plazo por caída de producción, necesidad de inversiones de base (workovers, recuperación secundaria, integridad de instalaciones) y cobertura de pasivos ambientales. La curva de aprendizaje de Terra Ignis es empinada y la dependencia de asistencia técnica/financiera es significativa. Santa Cruz: Riesgo moderado por masa crítica, aprendizaje acumulado y capacidad de negociación. Puede distribuir mejor los costos de transición y priorizar pozos/campos con mejor factor de recuperación.

Diversificación y transición energética

Ambas provincias buscan anclaje en hidrógeno verde y cooperación con Magallanes, Chile, aprovechando vientos excepcionales y aprendizajes de proyectos piloto y plantas a escala (Haru Oni, H2 Magallanes). Delegaciones de Santa Cruz y Tierra del Fuego participaron en la Misión H2 para fortalecer capacidades y diseñar políticas públicas orientadas a la transición energética regional.

Tierra del Fuego: Ventana de oportunidad para complementar la matriz convencional con H2 y eólica, pero necesita marcos regulatorios claros, zonas aptas, acuerdos de uso de suelo, y una agencia técnica que traduzca cooperación en proyectos bancables.

Ventana de oportunidad para complementar la matriz convencional con H2 y eólica, pero necesita marcos regulatorios claros, zonas aptas, acuerdos de uso de suelo, y una agencia técnica que traduzca cooperación en proyectos bancables. Santa Cruz: Avance más decidido y con mayor posibilidad de traccionar inversión privada por escala y articulación regional con Magallanes.

Escenarios comparativos a 3–5 años

Escenario TDF prudente (más probable): Operación: Producción estabilizada con recuperación secundaria limitada; foco en integridad y reducción de declino. Finanzas: Regalías controladas pero caja ajustada; apoyo fiscal selectivo; acuerdos de servicios con pymes. Diversificación: Preparación de proyectos H2/eólica en fase de diseño y pilotos, con cooperación chilena. Resultado: Impacto económico positivo pero acotado; sensibilidad alta a precios y a eficiencia de gestión.

Escenario Santa Cruz de continuidad: Operación: Mejora de eficiencia en convencionales y cartera más balanceada; capacidad de ejecutar EOR y abandono responsable. Finanzas: Regalías estables, menor necesidad de subsidios; mejores condiciones para PPP. Diversificación: Progresos concretos en H2 con articulación interprovincial y subnacional. Resultado: Impacto económico y laboral más robusto y menos volátil.



Recomendaciones prácticas para Tierra del Fuego