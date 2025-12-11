TIERRA DEL FUEGO SE DISTINGUE POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOINSUMOS

Tierra del Fuego 11/12/2025.- “TrichoDF”, proyecto liderado por investigadores de la UNTDF y CONICET, fue reconocido en el V Encuentro Federal de Producción Orgánica, durante la entrega de los Premios Argentina Orgánica 2025. El evento reunió a provincias e instituciones públicas y privadas del sector.

La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME de Tierra del Fuego —ganadora en 2024 del premio al Mejor Programa Orgánico Nacional— postuló al proyecto “TrichoDF”, una iniciativa que busca desarrollar un bioinsumo local para mejorar el rendimiento y controlar hongos en producciones orgánicas, especialmente en climas fríos. La propuesta obtuvo una Mención Especial por aportar soluciones concretas a una de las principales limitaciones del sector: la falta de insumos no químicos accesibles y eficientes.



El equipo de investigación contó con el acompañamiento de la Secretaría y del INTA. A lo largo del 2025, el proyecto sumó otros reconocimientos, como la premiación en TDF Innova y su selección entre los seis mejores proyectos de la categoría “Despegue Emprendedor” en Emprendimiento Argentino.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, valoró el trabajo realizado y subrayó que “en momentos de desfinanciamiento nacional de la ciencia y la tecnología, resulta aún más fundamental el acompañamiento del Estado provincial. Las capacidades del equipo y los resultados de los ensayos muestran las potencialidades que tenemos y lo que podemos lograr mirando las demandas del territorio”. Además, señaló que el próximo desafío es poner en marcha la biofábrica de Tierra del Fuego, clave para fortalecer al sector productivo y avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles.

Como parte de la agenda en Buenos Aires, la Secretaria y la Directora de Asistencia PyME participaron en conversatorios sobre mercados, bioinsumos y articulación público-privada realizados en la Casa de Santa Fe, donde la provincia fue presentada como caso destacado a nivel nacional.

Asimismo, integraron la sesión de la Comisión Asesora Nacional para la Producción Orgánica, donde se abordaron líneas de trabajo futuras, la importancia de la comunicación y la necesidad de revisar la normativa nacional (SENASA) para ampliar su alcance (cueros, cosmética, prendas de lana, entre otros). Finalmente, se discutió la posibilidad de avanzar hacia certificaciones grupales y la incorporación de más productores, especialmente microemprendimientos, con requisitos adaptados.