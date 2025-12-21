TIERRA DEL FUEGO ESTUVO PRESENTE EN LA MISIÓN TÉCNICA SOBRE HIDRÓGENO VERDE EN PUNTA ARENAS

Tierra del Fuego 21/12/2025.- El gerente del Instituto Fueguino de la Transición Energética y el Hidrógeno (IFTEH) de la Agencia de Innovación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Gonzalo Montiel, estuvo presente en la misión técnica sobre Hidrógeno Verde en la ciudad de Punta Arenas, República de Chile.

Al respecto, Montiel destacó que “esta excelente iniciativa del Círculo de Políticas Ambientales, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea, nos permitió dialogar y profundizar sobre diferentes temas de gran importancia con colegas de la provincia de Santa Cruz, de la UTN Facultad Regional Río Grande y del sector público y privado de la Región de Magallanes, con quienes pudimos visitar el proyecto Haru Oni de HIF Global y recorrer la única planta de e-Gasolina y e-LG operativa en el mundo”.

Asimismo, Montiel sostuvo que “desde el Instituto tenemos muy claro que el camino de la transición energética no es sencillo y tiene muchos desafíos por delante. A su vez, a cada paso se generan conocimientos muy valiosos para consolidar el futuro de las industrias sostenibles”.

Desde el Instituto Fueguino de la Transición Energética y el Hidrógeno se pretende continuar por esta senda de manera continua para contribuir a la ampliación de la matriz productiva de la provincia.