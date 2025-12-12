Solicitan la inhabilitación del joven que permitió que su hijo maneje un cuatriciclo

Seguridad 12/12/2025.- El hombre subió el video a sus redes sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial actuó. “Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”. Esta determinación debería replicarse en todas las provincias y asi evitar accidentes como hemos visto en miles de oportunidades, particularmente en las playas o aquí en lugares donde esta explícitamente prohibido andar en motos o cuatris.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia al joven que grabó a su hijo de 5 años mientras manejaba un cuatriciclo tras viralizarse un video en las redes sociales.

Un joven, de 23 años, filmó y publicó en sus redes sociales a su hijo mientras conducía un cuatriciclo sobre una ruta de la provincia de Buenos Aires, además de que en el mismo video se lo ve al menor sin casco en un descampado.

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada, confirmaron fuentes del organismo a la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

“El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas”, expusieron.

Las autoridades de la ANSV señalaron que la entidad está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas: “Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”.

