Sigue la caída de puestos laborales de petroleros en Tierra del Fuego

A pocos días de finalizar el año 2025, es crítica la situación de la actividad hidrocarburífera en general en la provincia de Tierra del Fuego.

Es sumamente sorprendente que los Legisladores provinciales hayan girado a varias Comisiones el tratamiento del proyecto de ley de cesión de las operaciones de YPF a la empresa TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. (Decreto Nº 2.705/2025) , y que no se haya escuchado ni una sola opinión luego de la sesión ordinaria de la Legislatura Provincial del lunes 15 de diciembre del presente año, a sabiendas que los tiempos apremian ya que la mayoría de las empresas contratistas de YPF finalizan sus vínculos contractuales el 31 de diciembre del presente año, razón por la cual esas empresas contratistas “están en retirada” a partir de la decisión de la empresa YPF de abandonar las operaciones en Tierra del Fuego.

Las desvinculaciones

Es por eso que las empresas contratistas de YPF vienen reduciendo la cantidad de trabajadores anticipándose a la situación descripta, mediante acuerdos indemnizatorios.

Por su parte, la propia empresa YPF, desde mediados de año, aproximadamente, también viene desvinculando trabajadores pagando indemnizaciones por encima de lo que marca la ley.

Mientras tanto, para muchos trabajadores la situación ya está definida: muchos ya se desvincularon, cobraron sus indemnizaciones, no trabajan más, y están a la espera de nuevas oportunidades; otros, firmaron las desvinculaciones pero con fecha al 31 de diciembre, por lo que siguen trabajando; y otros, esperan ser desvinculados en los próximos días.

Se estima que desde mediados de año a la fecha hay alrededor de 150 trabajadores desvinculados en todos los niveles laborales.

Situación legislativa

En el plano legislativo, la Legislatura de Tierra del Fuego ha prorrogado el periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre; por lo tanto, es posible que se realice una sesión extraordinaria para tratar como único tema el acuerdo mencionado, o bien se convoque a una sesión ordinaria con varios temas a tratar, entre ellos, el acuerdo YPF-Gobierno de Tierra del Fuego-TERRA IGNIS ENERGÍA S.A.

Operación de la Planta San Sebastián

Certezas no hay, claro que muchos trabajadores deberían tener continuidad laboral, sea la empresa que sea, porque un equipo de exploración, perforación o reparación de pozos se podrá paralizar, pero lo que no se puede paralizar es la operación de la Planta de Gas San Sebastián que inyecta gas al Gasoducto San Martín que llega a la provincia de Buenos Aires, y al Gasoducto Fueguino que abastece de gas a toda la provincia de Tierra del Fuego, y que está mencionada “específicamente” en los considerandos del Decreto Nº 2.705/2025 del Gobierno de Tierra del Fuego.

“A la Planta San Sebastián la van a tener que operar los Legisladores que no quieran aprobar el acuerdo con YPF”, dijo el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, al ser consultado sobre la posibilidad de que la Legislatura no apruebe el convenio de referencia y remarcó, “si no hay aprobación de la Legislatura se cae el contrato con YPF”.

Que dice la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego

Por la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, los acuerdos o convenios referidos a planes de exploración, explotación, comercialización e industrialización de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos (caso concreto el Decreto Nº 2.705/2025), deben indefectiblemente aprobarse con el voto de los dos tercios del total de los Legisladores provinciales.

