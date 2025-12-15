“SER POLICÍA ES MÁS QUE UN TRABAJO, ES UNA VOCACIÓN DE SERVICIO POR LOS DEMÁS”

Rio Grande 16/12/2025.- Así lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella durante la ceremonia de egreso de la vigésimo sexta promoción de oficiales ayudantes y quincuagésima octava promoción de agentes de Policía de la Provincia, realizada este lunes en la ciudad de Río Grande.

El Gobernador Gustavo Melella encabezó este lunes la ceremonia de egreso de la vigésimo sexta promoción de oficiales ayudantes y quincuagésima octava promoción de agentes de Policía de la Provincia, realizada este lunes en la ciudad de Río Grande.



Durante el acto se entregaron reconocimientos, sables y títulos a 34 oficiales ayudantes Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial, sumado a 70 agentes de Policía con un trayecto de formación profesional.

“Hoy es un día de fiesta y tienen que recordarlo siempre así, porque en este tiempo de preparación han superado muchas dificultades y han crecido, y las familias son testigos y los docentes también del crecimiento personal que han tenido”, destacó el mandatario ante los flamantes funcionarios policiales y sus familiares, poniendo en valor “el sacrificio que ustedes y sus familias realizaron”.



Para Melella “ser Policía es más que un trabajo, es una vocación de servicio a los demás, es grandiosa, y son capaces hasta de dar la vida por los demás”, señalando que “cuando salgan a la calle; vayan en un patrullero o estén en una Comisaría, tengan los ojos, la mente y el corazón puesto en el vecino que necesita su ayuda”.

“Estamos convencidos que tenemos la Policía más sana de nuestro país y de eso todos los fueguinos estamos orgullosos”, afirmó.



Por su parte, el Comisario General Manuel Anzoategui, titular de la Dirección Institutos Policiales, expresó su satisfacción por la culminación de un nuevo lectivo en la Escuela de Cadetes “General Don José de San Martín” y la Escuela de Suboficiales y Agentes “Agente Ernesto Krund”, valorando “el compromiso indeclinable de la Policía Provincial con la seguridad pública y la protección ciudadana”.

“Ustedes han adquirido las competencias operacionales, los protocolos de intervención y la ética profesional esenciales para la prevención del delito, la protección de los derechos y la preservación de la paz social”, destacó Anzoategui, que además felicitó “a instructores y docentes, como así también a todo el personal de apoyo cuya dedicación constante y silenciosa, honra el arte de la enseñanza”.

Por último, Anzoategui se dirigió a los nuevos egresados a quienes recordó que “la función policial es ante todo un acto de entrega permanente, la comunidad fueguina reconoce nuestra institución como honesta y confiable, por lo que los exhorto a que a partir de hoy su misión prioritaria sea mantener y elevar ese prestigio a través de sus acciones diarias”.

Acompañaron la ceremonia el Ministro de Educación, Pablo López Silva; el Secretario de Enlace con las fuerzas de seguridad, José Díaz; el Secretario de Asistencia y Gestión Ministerial, Gonzalo Valenzuela, el Jefe de Policía, Comisario General Jacinto Rolón; el Subjefe de Policía Comisario General Oscar Barrios Kogan, el Director de la Dirección de Institutos Policiales, Comisario General Manuel Anzoategui, del Director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, autoridades de Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de los distintos poderes del Estado, veteranos de guerra y familiares y amigos de los egresados.