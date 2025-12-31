SE DESPLIEGA OPERATIVO DE CONTROL PREVENTIVO PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Este despliegue se realizará de manera articulada y en estrecha coordinación con la Policía Provincial; Salud; Manejo del Fuego, Seguridad Vial y Transporte, potenciando los recursos humanos y logísticos para garantizar una presencia disuasiva y eficaz en todo el territorio fueguino. La colaboración interinstitucional es fundamental para asegurar una respuesta rápida y unificada ante cualquier eventualidad.
El operativo se realizará durante los días 31 de diciembre y 1° de enero e incluirá:
* Controles de seguridad vial, verificación de documentación y controles de alcoholemia.
* Acciones de acompañamiento preventivo, con entrega de información sobre el índice de riesgo de incendio, los lugares habilitados para hacer fuego y las condiciones meteorológicas.
Además, se establecerán horarios especiales de atención en el Paso Fronterizo San Sebastián:
* Miércoles 31 de diciembre: de 6:00 a 20:00 h.
* Jueves 1° de enero: de 8:00 a 22:00 h.
Al respecto, el Secretario de Protección Civil, Pedro Franco, señaló: “Este operativo se enmarca en los días festivos, cuando se registra un importante movimiento de personas en toda la provincia. Nuestro objetivo principal es cuidarnos entre todos y prevenir situaciones de riesgo».
Finalmente, el Gobierno provincial recuerda que, ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles las líneas de contacto 103 y 911.