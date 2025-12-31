SE DESPLIEGA OPERATIVO DE CONTROL PREVENTIVO PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Tierra del Fuego 31/12/2025.- La Secretaría de Protección Civil informa que, en el marco de los festejos por el Año Nuevo, se implementará un operativo integral de control y prevención en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con especial atención en la Ruta Nacional N° 3.

Este despliegue se realizará de manera articulada y en estrecha coordinación con la Policía Provincial; Salud; Manejo del Fuego, Seguridad Vial y Transporte, potenciando los recursos humanos y logísticos para garantizar una presencia disuasiva y eficaz en todo el territorio fueguino. La colaboración interinstitucional es fundamental para asegurar una respuesta rápida y unificada ante cualquier eventualidad.

El operativo se realizará durante los días 31 de diciembre y 1° de enero e incluirá:

* Controles de seguridad vial, verificación de documentación y controles de alcoholemia.

* Acciones de acompañamiento preventivo, con entrega de información sobre el índice de riesgo de incendio, los lugares habilitados para hacer fuego y las condiciones meteorológicas.

Además, se establecerán horarios especiales de atención en el Paso Fronterizo San Sebastián:

* Miércoles 31 de diciembre: de 6:00 a 20:00 h.

* Jueves 1° de enero: de 8:00 a 22:00 h.

Al respecto, el Secretario de Protección Civil, Pedro Franco, señaló: “Este operativo se enmarca en los días festivos, cuando se registra un importante movimiento de personas en toda la provincia. Nuestro objetivo principal es cuidarnos entre todos y prevenir situaciones de riesgo».

Finalmente, el Gobierno provincial recuerda que, ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles las líneas de contacto 103 y 911.