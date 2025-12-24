Resumen de gestión 2024/2025 de la Diputada Nacional Andres Freites (UXP) Tierra del Fuego.

Andrea Freites, diputada nacional por Tierra del Fuego (Unión por la Patria), se consolidó en el período 2024–2025 como una voz activa en defensa de los intereses fueguinos y en debates nacionales sobre economía, educación y soberanía.
Perfil institucional
- Cargo: Diputada Nacional (2023–2027)
- Bloque: Unión por la Patria
- Distrito: Tierra del Fuego
- Profesión: Docente
Principales ejes de gestión 2024–2025
|Área
|Acciones y posicionamientos
|Impacto
|Educación y cultura
|Promovió proyectos vinculados a la mejora de infraestructura escolar y acceso a recursos digitales.
|Refuerzo del perfil docente y compromiso con la formación en la provincia.
|Economía y empleo
|Defendió beneficios fiscales para la industria fueguina y el régimen de promoción económica.
|Protección de puestos de trabajo en sectores estratégicos (electrónica, pesca, turismo).
|Soberanía y Malvinas
|Participó en iniciativas de reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
|Consolidación de la agenda fueguina en el Congreso.
|Transparencia y comunicación
|Respondió a campañas de desinformación que intentaron cuestionar su labor, subrayando su productividad legislativa.
|Reafirmación de su imagen pública como legisladora activa y resiliente
Estilo político
- Resiliente frente a la desinformación: defendió su gestión ante intentos de desprestigio en redes sociales y medios.
- Participación activa en el recinto: intervenciones frecuentes en debates de presupuesto, régimen tributario y defensa de derechos sociales.
- Orientación territorial: mantuvo un discurso centrado en las necesidades de Tierra del Fuego, reforzando la idea de representación genuina.
Evaluación general
Andrea Freites se posicionó como una diputada de perfil territorial fuerte, con énfasis en educación y defensa de la industria fueguina. Su gestión se caracterizó por la resiliencia frente a la desinformación, la participación activa en debates económicos y fiscales, y la defensa de la soberanía nacional. En el plano político, consolidó su rol como referente de Unión por la Patria en Tierra del Fuego, aportando tanto en la agenda local como en discusiones nacionales.
Fuentes: Cámara de Diputados de la Nación