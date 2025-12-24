Resumen de gestión 2024/2025 de la Diputada Nacional Andres Freites (UXP) Tierra del Fuego.

Área Acciones y posicionamientos Impacto Educación y cultura Promovió proyectos vinculados a la mejora de infraestructura escolar y acceso a recursos digitales. Refuerzo del perfil docente y compromiso con la formación en la provincia. Economía y empleo Defendió beneficios fiscales para la industria fueguina y el régimen de promoción económica. Protección de puestos de trabajo en sectores estratégicos (electrónica, pesca, turismo). Soberanía y Malvinas Participó en iniciativas de reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Consolidación de la agenda fueguina en el Congreso. Transparencia y comunicación Respondió a campañas de desinformación que intentaron cuestionar su labor, subrayando su productividad legislativa. Reafirmación de su imagen pública como legisladora activa y resiliente

Estilo político

Resiliente frente a la desinformación: defendió su gestión ante intentos de desprestigio en redes sociales y medios.

defendió su gestión ante intentos de desprestigio en redes sociales y medios. Participación activa en el recinto: intervenciones frecuentes en debates de presupuesto, régimen tributario y defensa de derechos sociales.

intervenciones frecuentes en debates de presupuesto, régimen tributario y defensa de derechos sociales. Orientación territorial: mantuvo un discurso centrado en las necesidades de Tierra del Fuego, reforzando la idea de representación genuina.

Evaluación general

Andrea Freites se posicionó como una diputada de perfil territorial fuerte, con énfasis en educación y defensa de la industria fueguina. Su gestión se caracterizó por la resiliencia frente a la desinformación, la participación activa en debates económicos y fiscales, y la defensa de la soberanía nacional. En el plano político, consolidó su rol como referente de Unión por la Patria en Tierra del Fuego, aportando tanto en la agenda local como en discusiones nacionales.

