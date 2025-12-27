Presupuesto: quienes votaron en el Senado la aprobación del discutido artículo 30 Monte de Oca y Agustin Coto a favor del recorte en educación.

El peronismo intentó hasta último momento, a través de cuestiones de privilegio de Capitanich y Fernández Sagasti, que ese capítulo se votara de manera particular, para exponer a esos aliados del Gobierno apoyando la poda a la educación, pero el oficialismo no lo permitió, y entonces se avanzó a la votación del capítulo completo, y allí la votación tuvo 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
Hasta la nueva sanción, la legislación obligaba a invertir el 6% del PBI en financiamiento de la educación, con incrementos progresivos en Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032; y además se otorgaba un 0,2% de los gastos del presupuesto educativo para la educación técnico-profesional. Esto ya no será obligatorio.
Cómo votó cada senador el artículo 30:
– Abad, Maximiliano: Negativo.
– Abdala, Bartolomé: Positivo.
– Almeida, Romina: Positivo.
– Álvarez Rivero, Carmen: Positivo.
– Andrada Guillermo: Positivo.
– Arce, Carlos Omar: Positivo.
– Arrascaeta, Ivanna: Positivo.
– Atauche, Ezequiel: Positivo.
– Ávila, Beatriz Luisa: Positivo.
– Bahl, Adán: Negativo.
– Bedia, Vilma: Positivo.
– Benegas Lynch, Joaquín: Positivo.
– Bensusán, Daniel: Negativo.
– Bullrich, Patricia: Positivo.
– Capitanich, Jorge: Negativo.
– Carambia, José María: Positivo.
– Cervi, Mario Pablo: Positivo.
– Corpacci, Lucia: Negativo.
– Corroza, Julieta: Abstención.
– Coto, Agustín: Positivo.
– Cristina, Andrea: Positivo.
– De Pedro, Eduardo: Negativo.
– Di Tullio, Juliana: Negativo.
– Espínola, Carlos: Positivo.
– Fama, Flavio: Negativo.
– Fernández Sagasti, Anabel: Negativo.
– Fullone, Enzo Paolo: Positivo.
– Gadano, Natalia: Positivo.
– Galaretto, Eduardo: Positivo.
– Giménez Navarro, María Celeste: Negativo.
– Godoy, Juan Cruz: Positivo.
– Goerling Lara, Enrique: Positivo.
– González, María Teresa: Negativo.
– Guzmán Coraita, Gonzalo: Positivo.
– Huala, María Victoria: Positivo.
– Juez, Luis: Positivo.
– Juri, Mariana: Positivo.
– Kirchner, Alicia: Negativo.
– Kronenberg, Daniel: Negativo.
– Lewandoski, Marcelo: Negativo.
– Linares, Carlos: Negativo.
– López, Cándida: Negativo.
– López, María Florencia: Negativo.
– Losada, Carolina: Positivo.
– Manzur, Juan Luis: Negativo.
– Marks, Ana Inés: Negativo.
– Márquez, Nadia: Positivo.
– Mayans, José: Negativo.
– Mendoza, Sandra: Positivo.
– Moisés, María Carolina: Positivo.
– Monte de Oca, María Belén: Positivo.
– Monteverde, Agustín: Positivo.
– Moreno, Elia: Negativo.
– Neder, José: Negativo.
– Olivera Lucero, Bruno: Positivo.
– Orozco, María Emilia: Positivo.
– Pagotto, Juan Carlos: Positivo.
– Paoltroni, Francisco: Positivo.
– Recalde, Mariano: Negativo.
– Rejal, Jesús: Negativo.
– Rojas Decut, Sonia: Positivo.
– Royón, Flavia: Positivo.
– Salino, Fernando: Negativo.
– Schneider, Silvana: Positivo.
– Soria, Martín: Negativo.
– Suárez, Rodolfo: Positivo.
– Terenzi, Edith: Positivo.
– Uñac, Sergio: Negativo.
– Valenzuela, Mercedes: Positivo.
– Vigo, Alejandra: Abstención.
– Vischi, Eduardo: Positivo.
– Zamora, Gerardo: Negativo.
