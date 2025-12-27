Economía, Info general, Nacionales, Provinciales

Presupuesto: quienes votaron en el Senado la aprobación del discutido artículo 30 Monte de Oca y Agustin Coto a favor del recorte en educación.

Por Armando Cabral

Argentina 27/12/2025.- El oficialismo no aceptó que se tratara en particular ese capítulo, que eliminó la base del 6% del PBI para Educación. El detalle de quienes apoyaron esa poda, que además impactará en Ciencia y Tecnología. Agustin Coto y BElen Monte de Oca, ambos representantes de Tierra del Fuego, votaron a favor del recorte del 6 % del PBI destinado a educación.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este viernes 26 de diciembre la aprobación del Presupuesto 2026, y las mayores discusiones sobre el contenido de ese proyecto libertario apuntaban al artículo 30, que derogaba la obligación del piso del 6% del PBI para educación, y además restringía normas de financiamiento universitario y de ciencia y técnica. Dichas podas ponían a habituales aliados del Gobierno en la incómoda posición de aplaudir a la educación en los discursos, y votar a favor del recorte de esos recursos.

El peronismo intentó hasta último momento, a través de cuestiones de privilegio de Capitanich y Fernández Sagasti, que ese capítulo se votara de manera particular, para exponer a esos aliados del Gobierno apoyando la poda a la educación, pero el oficialismo no lo permitió, y entonces se avanzó a la votación del capítulo completo, y allí la votación tuvo 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Hasta la nueva sanción, la legislación obligaba a invertir el 6% del PBI en financiamiento de la educación, con incrementos progresivos en Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032; y además se otorgaba un 0,2% de los gastos del presupuesto educativo para la educación técnico-profesional. Esto ya no será obligatorio.

Cómo votó cada senador el artículo 30:

– Abad, Maximiliano: Negativo.

– Abdala, Bartolomé: Positivo.

– Almeida, Romina: Positivo.

– Álvarez Rivero, Carmen: Positivo.

– Andrada Guillermo: Positivo.

– Arce, Carlos Omar: Positivo.

– Arrascaeta, Ivanna: Positivo.

– Atauche, Ezequiel: Positivo.

– Ávila, Beatriz Luisa: Positivo.

– Bahl, Adán: Negativo.

– Bedia, Vilma: Positivo.

– Benegas Lynch, Joaquín: Positivo.

– Bensusán, Daniel: Negativo.

– Bullrich, Patricia: Positivo.

– Capitanich, Jorge: Negativo.

– Carambia, José María: Positivo.

– Cervi, Mario Pablo: Positivo.

– Corpacci, Lucia: Negativo.

– Corroza, Julieta: Abstención.

– Coto, Agustín: Positivo.

– Cristina, Andrea: Positivo.

– De Pedro, Eduardo: Negativo.

– Di Tullio, Juliana: Negativo.

– Espínola, Carlos: Positivo.

– Fama, Flavio: Negativo.

– Fernández Sagasti, Anabel: Negativo.

– Fullone, Enzo Paolo: Positivo.

– Gadano, Natalia: Positivo.

– Galaretto, Eduardo: Positivo.

– Giménez Navarro, María Celeste: Negativo.

– Godoy, Juan Cruz: Positivo.

– Goerling Lara, Enrique: Positivo.

– González, María Teresa: Negativo.

– Guzmán Coraita, Gonzalo: Positivo.

– Huala, María Victoria: Positivo.

– Juez, Luis: Positivo.

– Juri, Mariana: Positivo.

– Kirchner, Alicia: Negativo.

– Kronenberg, Daniel: Negativo.

– Lewandoski, Marcelo: Negativo.

– Linares, Carlos: Negativo.

– López, Cándida: Negativo.

– López, María Florencia: Negativo.

– Losada, Carolina: Positivo.

– Manzur, Juan Luis: Negativo.

– Marks, Ana Inés: Negativo.

– Márquez, Nadia: Positivo.

– Mayans, José: Negativo.

– Mendoza, Sandra: Positivo.

– Moisés, María Carolina: Positivo.

– Monte de Oca, María Belén: Positivo.

– Monteverde, Agustín: Positivo.

– Moreno, Elia: Negativo.

– Neder, José: Negativo.

– Olivera Lucero, Bruno: Positivo.

– Orozco, María Emilia: Positivo.

– Pagotto, Juan Carlos: Positivo.

– Paoltroni, Francisco: Positivo.

– Recalde, Mariano: Negativo.

– Rejal, Jesús: Negativo.

– Rojas Decut, Sonia: Positivo.

– Royón, Flavia: Positivo.

– Salino, Fernando: Negativo.

– Schneider, Silvana: Positivo.

– Soria, Martín: Negativo.

– Suárez, Rodolfo: Positivo.

– Terenzi, Edith: Positivo.

– Uñac, Sergio: Negativo.

– Valenzuela, Mercedes: Positivo.

– Vigo, Alejandra: Abstención.

– Vischi, Eduardo: Positivo.

– Zamora, Gerardo: Negativo.

 

Fuente: Perfil
