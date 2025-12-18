Presupuesto 2026: Milei apunta contra educación y discapacidad

A días de cumplir su tercer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei busca aprobar su primer Presupuesto nacional. Tras obtener dictamen de mayoría en comisión con el respaldo de gobernadores aliados, este miércoles la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Presupuesto 2026, una iniciativa que llega al recinto con modificaciones de alto impacto político y social.

El dictamen incluye la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas posteriormente en ambas cámaras.

Cambios de fondo y una agenda cargada

Además de las derogaciones, el nuevo proyecto elimina el ajuste automático de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), otorgándole discrecionalidad al Poder Ejecutivo para definir las actualizaciones. También introduce restricciones al régimen de zonas frías, que subsidia el consumo de gas en amplias regiones del país.

En paralelo, el oficialismo intentará avanzar con un paquete más amplio. En un “súper miércoles” legislativo, la Casa Rosada buscará imponer la ley de “disciplina fiscal” y destrabar un nuevo blanqueo de capitales, rebautizado como “inocencia fiscal”.

El respaldo político y la billetera abierta

El dictamen de mayoría fue firmado por 28 de los 46 miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, con apoyos del PRO, la UCR, el MID y legisladores alineados con los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. Seis de esas firmas fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a sostener las negociaciones hasta el recinto.

Para garantizar respaldos, la administración libertaria reforzó el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los últimos días, Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; Leandro Zdero, 11 mil millones; y Osvaldo Jaldo, 20 mil millones, el monto más alto transferido a una provincia en todo 2025.

La reforma de Glaciares y el guiño a las provincias mineras

En ese mismo contexto, el Gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares, que habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros en zonas de reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas, en medio del interés de multinacionales norteamericanas.

Un presupuesto sin recomposición social

Aunque existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Ejecutivo no puede seguir administrando sin presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye incentivos concretos para la actividad económica.

El eje central del texto es blindar el equilibrio fiscal, alcanzado mediante recortes en áreas sensibles del Estado, con excepción del pago de los intereses de la deuda.

Metas económicas bajo la lupa

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del PBI del 5 por ciento, una inflación anual del 10,1 por ciento y un dólar oficial a 1.423 pesos para diciembre de 2026, una cifra que hoy se ubica por debajo del valor de mercado y despierta dudas incluso entre economistas cercanos al oficialismo.

Cambios de último momento y rechazo opositor

La oposición denunció que el Gobierno introdujo modificaciones de último momento al dictamen trabajado durante noviembre y que esos cambios fueron girados únicamente a los bloques aliados. La maniobra fue expuesta en comisión por Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.

Educación y discapacidad, en el centro del conflicto

Pese a una orden judicial reciente que dispuso la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo insistió con su derogación. El artículo 75 del dictamen elimina tanto esa norma como la de Financiamiento Universitario.

La oposición anticipó que buscará eliminar ese artículo en la votación en particular. Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo que garantiza la vigencia de todas las leyes vetadas e insistidas por el Congreso y rechaza el artículo 30, que elimina metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia, tecnología, escuelas técnicas y defensa nacional.

La CGT llamó a movilizar

La CGT rechazó de inmediato el artículo 30 y exigió su retiro del Presupuesto 2026. En un comunicado, advirtió sobre una reducción drástica de la inversión educativa, el desfinanciamiento total de la educación técnico-profesional y el vaciamiento de la ciencia y la tecnología. Frente a este escenario, la central obrera convocó a movilizar en defensa de los derechos laborales y sociales.