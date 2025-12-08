Monotributo: ya hay 4,7 millones de contribuyentes y se consolida como alternativa a la informalidad

En este contexto, y en medio del debate sobre el futuro del régimen simplificado, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) brindó el pasado jueves una conferencia en el Hotel Regente Palace, a la cual asistió Ámbito, titulada «La joya del Monotributo: salud, derechos y negocios». Allí se defendieron los puntos fuertes y las potencialidades del régimen como puente hacia la formalidad, en un país con 43,2% de economía informal.

Mariano Fuchila

La titular de MARA fue a más allá y afirmó que el hecho de que estas personas caigan en la clandestinidad ante la imposibilidad de pagar la cuota mensual supone un riesgo directo para el flujo de fondos de la ANSES y en contra de los intereses recaudatorios del Estado.

Derechos, financiamiento y nuevas oportunidades de negocio

Entre los oradores, el Dr. Ezequiel Benzaquen recordó a los monotributistas presentes, quienes asistieron al evento desde distintos puntos del país, que el monotributo consta de dos partes: una impositiva y otra de seguridad social. Sobre este último punto, comentó los problemas que suelen experimentar los contribuyentes a la hora de la afiliación.

«Si ustedes se quieren afiliar a una obra social les van a decir que no. Eso no es así, las organizaciones están obligadas a afiliarlos», subrayó. «Los monotributistas tienen los mismos derechos que cualquier otro afiliado a una obra social. Muchas veces estas dicen que no, pero eso es totalmente falso, no hay que quedarse de brazos cruzados», deslizó el letrado.

Por otra parte, el Mg. Guillermo Izurieta comentó que el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), implementado en la pandemia por el Estado, permitió que casi 1 millón de cooperativistas tengan acceso a líneas de financiamiento y que 235.000 personas obtuvieran por primera vez una tarjeta de crédito.

Asimismo, llamó a los monotributistas interesados en este tipo de garantías a tramitar online el certificado MiPyme, para acceder, entre otras herramientas, al beneficio de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), las cuales son de carácter privado y permiten el acceso a un crédito bancario o la posibilidad de descontar un cheque en el mercado de capitales.

En tanto, la contadora pública Érica Mesina expuso sobre la oportunidad que tiene una pyme de convertirse en proveedor del Estado a través de una licitación, al cual calificó como «el mayor comprador del país» y «el cliente perfecto», puesto que uno conoce de ante mano las condiciones comerciales.

En esa línea, el Lic. Andrés Colombi explicó que, más allá del tamaño de un negocio, los monotributistas pueden transformarse en importadores y exportadores si estos logran asociarse a través de un consorcio, que permita enviar o recibir mercadería (estandarizada en el caso de envíos) y transportar volúmenes que serían imposibles de manera individual.

La conclusión general del encuentro fue que, lejos de extinguirse, el Monotributo sigue siendo un pilar de la formalización y un motor potencial para millones de trabajadores independientes.