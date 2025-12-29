MiPyMEs: DURANTE 2025 GOBIERNO DIO IMPULSO A LA PRODUCCIÓN LOCAL, LA INNOVACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DE MERCADOS

Tierra del Fuego 28/12/2025.- La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, realizó un balance del trabajo desarrollado durante el año, destacando una agenda de gestión marcada por la articulación público-privada, el fortalecimiento del entramado productivo local y la incorporación de nuevas herramientas de acompañamiento para emprendedores y MiPyMEs de Tierra del Fuego.

En relación al acompañamiento al sector productivo, Carolina Hernández, titular de la Secretaría, remarcó la continuidad y consolidación de programas históricos, junto con la puesta en marcha de nuevas acciones orientadas a responder a demandas concretas del sector. En este sentido, destacó la quinta edición de TDF Innova, el crecimiento de las Expo PyME y la realización del Tercer Encuentro de Producción Fueguina para el Sector Turístico, una iniciativa surgida a partir de pedidos del sector privado que busca vincular la producción local con el turismo como motor de consumo y desarrollo.

Esta tercera edición reunió a más de 90 empresas con 30 expositores y la participación de más de 60 prestadores turísticos, consolidándose como un espacio estratégico para el posicionamiento comercial y la generación de vínculos entre productores y actores del sector turístico.

Asimismo, la secretaria resaltó el avance del Sello de Calidad de la Provincia que actualmente cuenta con 11 protocolos vigentes y continúa ampliándose a nuevos sectores productivos. Durante el año se incorporó el protocolo frutihortícola y se avanzó en el desarrollo de un protocolo específico para el sector avícola, atendiendo demandas concretas de productores locales. En paralelo, se implementaron programas de buenas prácticas para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y de mejora de procesos productivos, sumando tanto a productores como a establecimientos gastronómicos y hoteleros.

En un contexto económico nacional complejo, Hernández señaló que la provincia no está exenta de las dificultades que atraviesan distintos sectores, y subrayó la importancia de sostener políticas públicas que acompañen la actividad productiva y promuevan nuevas inversiones. En este marco, informó que durante el año se canalizaron 1.800 millones de pesos a través de líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), principalmente destinadas a empresas vinculadas al turismo, y a los sectores de alimentos y bebidas, por su alto impacto en la generación de empleo.

Uno de los hitos más relevantes del año fue el reconocimiento nacional al proyecto de investigación TrichoDF. Desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el CONICET, la Dra. Paulina Moya y el Dr. Cristian Carrión. El proyecto fue distinguido como iniciativa inspiradora de base científica y tecnológica por su aporte a la producción sustentable. Se trata del desarrollo de un biofertilizante adaptado a las condiciones climáticas de la isla, con controles sobre patógenos sin uso de químicos y logra incrementos de hasta un 37% en el rendimiento de cultivos de hoja, como la lechuga, consolidando una alternativa en línea con las políticas provinciales de producción orgánica y sostenible.

Finalmente, la Secretaria adelantó que para 2026 se prevé dar continuidad a los programas que han mostrado resultados positivos, profundizar el acceso a financiamiento, fortalecer el fondo de garantía provincial y avanzar en el posicionamiento de los productos fueguinos tanto en el mercado nacional como en mercados de proximidad, como Chile y Brasil. “El desafío es seguir acompañando a las empresas en cada etapa de su desarrollo, fortaleciendo la producción local y generando más oportunidades de empleo en la provincia”, concluyó.