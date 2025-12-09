LOS PERFILES DEL PODER Tierra del Fuego: los nuevos negocios de los dueños de la isla

A un mes de que entre en vigencia la eliminación de aranceles para abrir las importaciones que dispuso el gobierno deJavier Milei, la producción de teléfonos celulares pende de un hilo en Tierra del Fuego. Las empresas fabricantes garantizan la continuidad laboral sólo hasta el 31 de diciembre, mientras diversifican negocios dentro y fuera de la isla.

El sector productivo, la provincia, la Nación y la representación gremial armaron mesas de diálogo que, hasta el momento, no trajeron soluciones.

Según datos de la industria, la importación de equipos de aire acondicionado creció 122% contra 2024 y la participación de la mercadería importada trepó del 5 al 12% del total.

En celulares, la importación pasó del 4 al 6% de la torta, aunque uno de cada tres equipos proviene del contrabando. De eso se quejó Luis Galli, ceo de Newsan -ahora también coloso del consumo masivo- en el último Coloquio de IDEA. “Necesitamos que se elimine el contrabando”, indicó a este medio.

La Nación permitió a las empresas la venta directa al continente sin aranceles, similar al esquema de courier o “puerta a puerta”. El sistema de ventas online comenzó a funcionar hace poco, pero las compañías no quieren pelear con sus clientes principales, que son las tiendas de retail, por lo que las ofertas son escasas.

La provincia, con números en rojo, no puso sobre la mesa una esperada baja en la alícuota de Ingresos Brutos para mejorar la competitividad de la fabricación de celulares, como pedían las empresas.

Las autopartes y la zona gris

Mientras tato, 7000 trabajadores esperan novedades. Una veta sería profundizar el autopartismo. Es algo que le da resultados a Mirgor, la empresa que fundaron en los 80 Nicolás Caputo y Mauricio Macri para proveer de partes a la industria automotriz.

Mirgor sigue con su veta autopartista y es el negocio que tiene garantizado para los próximos años, gracias a contratos firmados con Toyota y otras terminales. Las nuevas estrellas son los módulos de control, las pantallas táctiles de los autos. Según los resultados que presentó a la Bolsa, la producción creció 45% anual en el tercer trimestre de 2025 y la venta de estos equipos llegó a 115.263 unidades, con un incremento del 66,8%.

Newsan y Radio Victoria, otras dos grandes protagonistas de la electrónica fueguina, también estarían interesados en la fabricación de módulos, pero existe un problema: es un producto que se encuentra en una zona gris.

Todo lo que se fabrica en la isla tiene que estar específicamente tabulado y autorizado por las autoridades nacionales para recibir las exenciones impositivas. El trámite para avalar esa producción estaba muy avanzado y a la firma del funcionario responsable.

Pasaron cosas. El subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, el funcionario que tenía que sacar el expediente, renunció en medio del escándalo ANDIS tras el allanamiento en el que le encontraron u$s 700.000 a su pareja, Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, también exfuncionaria.

El Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva

Las compañías también redefinen sus negocios hacia el turismo en la isla y a otros sectores productivos en el continente.

El Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), que se integra con una parte de la exención impositiva, estuvo paralizado hasta 2024. Noelia Ruiz, la funcionaria que responde a Santiago Caputo, aceleró proyectos de las empresas vinculados al turismo y el agro, pero rechazó los que supongan una integración vertical de la industria, como paneles solares para la autogeneración de energía. Las obras de infraestructura siguen paralizadas, en medio de una relación tirante entre la Nación y la gobernación de Gustavo Melella.

Otros proyectos quedaron stand by, como el puerto multipropósito que Mirgor planeó desarrollar en Río Grande para abaratar costos logísticos, con una inversión de más de u$s 380 millones. La incertidumbre productiva le quitó velocidad a la iniciativa, según una fuente con conocimiento del tema. Otra sugirió que el gobierno nacional lo frena porque habría capitales chinos involucrados.

Mirgor en el continente

Con el puerto en pausa, la empresa de Nicky Caputo y sus hermanos -familiares de Toto Caputo y de Santiago- avanzan con un hotel cinco estrellas en la isla, con recursos que aportaron al FAMP, pero, sobre todo, se expanden en el continente y en la región.

La empresa creó unidades de negocios, como Mirgor Agro, que exporta granos e invirtió u$s 17,5 millones en Bolívar en una instalación de ganado porcino. Como contó Francisco Aristi en Letra P, esperan facilidades para poder exportar a China.

También duplica su capacidad productiva en Ontec, la planta autopartista que instaló en Baradero en 2021, y ultima una planta de fabricación de llantas en Zarate para abastecer a Toyota y exportar a Brasil.

Con todo, su negocio que más crece está en el exterior: Mirgor se instaló en 12 países de América Latina como distribuidor de celulares y tecnología, aprovechando sus contactos en China. Son productos Samsung, JBL y Hisense, entre otras marcas, que se comercializan en Centroamérica y América del Sur con una facturación que se cuadruplicó en el último año.

Newsan y la energía

Rubén Cherñajovsky, el dueño de Newsan, se caracteriza por llevarse bien y hacer negocios con todos los gobiernos. Newsan Foods surgió hace una década, cuando Guillermo Moreno les impuso a las importadoras la obligación de generar exportaciones “1 a 1” y se convirtió en un gigante que envía pescado y mariscos a 70 países.

Newsan fue noticia en 2024 por haber comprado las marcas y la producción local de Procter & Gamble, lo que le permitió escalar su facturación a casi $ 800.000 millones en el primer semestre de este año.

Cherñajovsky y Galli se sumaron, en marzo, a Edison Energía, que encabeza la familia Neuss y también integra Inverlat, el fondo de inversión de Guillermo Stanley. Salieron de compras y se hicieron con varios activos energéticos. Lo más importante llegó la semana pasada: obtuvieron la concesión de dos de las cuatro represas del Comahue, Alicurá y Cerros Colorados, a cambio de u$s 226 millones. Se hicieron con el 17% de la generación hidroeléctrica y el 4% de la generación total del país.

Las otras empresas, como BGH y Radio Victoria, también se diversifican. El dueño de Radio Victoria, Enrique Jurkowski, tiene en Open Trading una firma muy vinculada a negocios de importación y desarrollos inmobiliarios. Decidido a aprovechar los nuevos vientos, se asoció en concesionarias para vender autos eléctricos chinos BYD en Buenos Aires.

El arancel cero deja a las fábricas en el camino, pero es una invitación para los importadores. Lo saben muchos pequeños empresarios argentinos, que tienen galpones reversibles para importar o producir, según sople el viento.

Fuente: Letra P