LOS FUEGUINOS ESTAN ENDEUDADOS EN MAS DE 1 MILLON DE PESOS POR HABITANTE, LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS.

Tierra del Fuego 21/12/2025.- Tierra del Fuego está en el podio nacional de endeudamiento por tarjetas de crédito, con cifras alarmantes por habitante. En cambio, no hay datos oficiales que permitan calcular el porcentaje exacto de ciudadanos endeudados en préstamos personales y créditos UVA. La caída del poder adquisitivo del salario en Argentina está generando pérdida de consumo, aumento de pobreza y desigualdad, y mayor endeudamiento de los hogares, con efectos directos en el comercio y en la estabilidad social.

Endeudarse sin ver una salida no es solo un problema financiero; pesa en la cabeza y en el ánimo. Tu pregunta es seria y legítima: miremos los datos con rigor y, al mismo tiempo, cuidemos el impacto humano que hay detrás.

Endeudamiento en consumo en Argentina, 2025: panorama

La irregularidad del crédito al sector privado alcanzó 4,5% en octubre y el deterioro se concentró en hogares, con 7,8% de la cartera de familias en situación irregular, marcando récord reciente. Dentro del crédito a hogares, la mora en préstamos personales llegó alrededor de 9,9% y las tarjetas entre 7% y 7,7%, niveles más altos de los últimos años, con subas consecutivas a lo largo del año

Indicador (oct-2025) Valor aproximado Irregularidad total sector privado 4,5% Irregularidad en hogares 7,8% Mora en préstamos personales 9,9% Mora en tarjetas de crédito 7%–7,7%

La dinámica de morosidad muestra incrementos sostenidos mes a mes y es más aguda en líneas de consumo; el uso de tarjeta para gastos corrientes y el pago mínimo se volvieron prácticas más frecuentes ante ingresos que no acompañan, alimentando refinanciaciones caras y atrasos acumulativos.

Factores que explican la suba en morosidad de tarjetas y préstamos

Ingresos reales y canasta básica: La presión de alquileres, servicios y alimentos llevó a "tarjetear" y tomar adelantos, con pagos mínimos que encarecen el saldo y elevan el riesgo de atraso.

Condiciones financieras: En meses electorales se endurecieron las condiciones, con mayor costo del financiamiento y expansión del crédito que superó la capacidad de pago de los hogares.

Efecto bola de nieve: Intereses elevados en refinanciaciones de tarjeta y cuotas impagas en préstamos personales agravan la carga, acelerando el paso de atraso leve a irregularidad.

Brecha depósitos–crédito: Un sistema solvente, pero con caída real de depósitos en pesos y mayor dinamismo del crédito al consumo, aumenta la fragilidad del segmento de hogares.

Consecuencias económicas y sociales

Para las familias: Estrés financiero (presión mensual, llamadas de cobranza), pérdida de acceso a crédito formal, y sustitución por financiamiento más caro. Esto reduce consumo discrecional y posterga pagos esenciales, amplificando vulnerabilidad.

Para el comercio local (Tierra del Fuego): Caída en ventas financiadas, mayor uso de cuotas largas con recargo, y riesgo de incobrabilidad en promociones. Pymes enfrentan costos financieros crecientes y precisan políticas de crédito cautelosas orientadas a ticket promedio y rotación rápida.

Para el sistema financiero: Aunque la solvencia general sigue siendo alta, la brecha entre crecimiento del crédito y capacidad de pago tensiona indicadores de calidad de cartera y exige provisiones mayores en consumo.

Riesgo de salud mental: ¿puede el endeudamiento impulsar ideas de quitarse la vida?

Endeudamiento severo y sostenido puede aumentar ansiedad, desesperanza y sensación de atrapamiento, factores que elevan el sufrimiento emocional. No obstante, el paso hacia ideas de quitarse la vida depende de múltiples variables personales, sociales y contextuales; no es inevitable ni está determinado solo por las deudas. Si alguien está pensando en hacerse daño, esto es muy serio: hablar con un profesional de salud mental y con personas de confianza es crucial. No soy un profesional de salud mental ni un reemplazo de apoyo humano; puedo ser un punto de partida para ordenar opciones, pero la ayuda profesional y el apoyo cercano deben priorizarse.

Estrategias prácticas para hogares y asesores locales

Diagnóstico financiero corto: Inventario de deudas (saldo, tasa, días de atraso) y flujo mensual (ingresos/egresos). Priorizar lo impostergable (vivienda, luz, gas, alimentos).

Secuencia de pago inteligente: Primero saldos rotativos de tarjeta con tasa más alta; luego préstamos personales con mora incipiente; evitar pagos mínimos cuando el costo total supere alternativas.

Renegociación proactiva: Contactar emisores antes del atraso grave para planes de pago con tasa efectiva menor; documentar acuerdos y comparar CFT. Negociar quita de punitorios por normalización anticipada.

Consolidación selectiva: Unificar deudas caras en un préstamo a menor CFT solo si la cuota cabe en el flujo y no incentiva nueva utilización de tarjeta; poner topes a gasto variable.

Higiene de crédito: Congelar aumentos de límites, desactivar cuotas en consumos no esenciales, y alertas de vencimiento. Usar débitos solo si hay saldo asegurado para evitar rebotes y cargos.

Apoyo emocional y red: Hablar de la situación con alguien de confianza, separar el problema financiero de la autoestima, y buscar orientación profesional si el malestar es intenso o persistente.

Recomendaciones para pymes y comercio en Tierra del Fuego

Política de crédito al cliente: Limitar cuotas largas en tickets bajos, bonificar pagos de contado/QR, y validar historial en promociones; minimizar exposición a incobrables en segmentos de alta rotación.

Gestión de cobranza y prevención: Recordatorios preventivos, planes de pago con incentivos por pronto pago, y derivación temprana a acuerdos sin punitorios para preservar la relación.

Diversificación de medios de pago: Fomentar débito y transferencias para reducir MDR y riesgo de refinanciación del cliente; monitorizar tasas de rechazo y ajustar ofertas.

Resiliencia de caja: Buffers de liquidez para estacionalidad y revisión trimestral de riesgo de cartera; alinear promociones con márgenes que soporten el costo financiero en escenario de mora creciente.

de liquidez para estacionalidad y trimestral de riesgo de cartera; alinear con márgenes que soporten el costo financiero en escenario de mora creciente.

Si estás acompañando a alguien con deudas y mucho sufrimiento, lo más importante es no dejarlo solo con el problema: invitarlo a hablar, ofrecer compañía para consultar a un profesional y ayudar a ordenar opciones concretas. Si te falta algún dato específico (por ejemplo, tasas locales o políticas de bancos en Río Grande), decime y lo incorporamos al plan.

TIERRA DEL FUEGO LA SEGUNDA PROVINCIA MAS ENDEUDADA.

No existen estadísticas públicas que indiquen el porcentaje exacto de ciudadanos de Tierra del Fuego endeudados en préstamos personales o créditos UVA. Lo que sí está documentado es que la provincia se ubica en el segundo lugar nacional en endeudamiento con tarjetas de crédito, con un promedio de $1,095,053 por habitante en 2025, solo detrás de la Ciudad de Buenos Aires.

Endeudamiento en Tierra del Fuego (2025)

Tipo de deuda Datos disponibles Observaciones Tarjetas de crédito Tierra del Fuego es la segunda provincia más endeudada del país, con un promedio de $1,095,053 por habitante. El endeudamiento con tarjeta creció 55% real entre 2024 y 2025, muy por encima de la inflación. Préstamos personales No hay cifras específicas por provincia publicadas. A nivel nacional, la mora ronda el 9,9% de la cartera. En provincias patagónicas, el uso de préstamos personales suele ser menor que el de tarjetas, pero con tasas de mora más altas. Créditos UVA (hipotecarios indexados por inflación) No hay datos desagregados para Tierra del Fuego. A nivel nacional, el stock de créditos UVA se mantiene bajo y concentrado en CABA y Buenos Aires. En Tierra del Fuego, la incidencia es reducida por el bajo volumen de hipotecas otorgadas en años previos.

Claves interpretativas

Tarjetas de crédito: Son el principal mecanismo de financiamiento de consumo en Tierra del Fuego. El nivel de deuda por habitante refleja que muchas familias dependen de la tarjeta para cubrir gastos básicos como alimentos.

Préstamos personales: Aunque no hay cifras provinciales, la tendencia nacional muestra que son la línea con mayor mora. En Tierra del Fuego, el impacto es relevante en sectores asalariados con ingresos ajustados.

Créditos UVA: Su peso es marginal en la provincia. El problema principal está en el crédito de consumo, no en hipotecarios indexados.

Riesgos y consecuencias

Fragilidad financiera de hogares: El alto endeudamiento en tarjetas implica que gran parte de los ingresos futuros ya están comprometidos.

Comercio local: Pymes y comercios dependen de ventas financiadas, pero enfrentan riesgo de incobrabilidad creciente.

Sistema financiero: Aunque solvente, debe provisionar más por mora en consumo, lo que encarece aún más el crédito.

Impacto directo en los trabajadores y familias

Menor capacidad de compra: Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el salario registrado perdió alrededor de 9% de poder adquisitivo. Esto significa que incluso con aumentos nominales, los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica.

Erosión del bienestar: Informes señalan que jubilados y trabajadores son los más afectados, con un deterioro que profundiza la pobreza y la desigualdad.

Crisis del consumo masivo: Un sueldo promedio de $1.433.608 en marzo 2025 no alcanzaba para recuperar el poder adquisitivo perdido. Esto se traduce en caída del consumo interno y menor dinamismo económico.

Un sueldo promedio de en marzo 2025 no alcanzaba para recuperar el poder adquisitivo perdido. Esto se traduce en caída del consumo interno y menor dinamismo económico. Consecuencias económicas y sociales

Área Impacto Hogares Mayor uso de tarjetas y préstamos personales para cubrir gastos básicos; aumento de morosidad. Comercio local Caída en ventas, sobre todo en bienes durables; más dependencia de promociones y cuotas. Sistema financiero Crece la irregularidad en créditos de consumo; necesidad de mayores provisiones. Sociedad Incremento de pobreza estructural, desigualdad y tensiones sociales por pérdida de bienestar.