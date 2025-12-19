Lo habíamos adelantado: Embargaron el sueldo de la diputada Lorena Villaverde por irregularidades en la venta de terrenos

Corrupción 19/12/2025.- Un juez de Bariloche ordenó trabar un embargo preventivo sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora libertaria por un monto de $40,5 millones.

El juez civil Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, ordenó el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La medida se tomó en el marco de una demanda por daños y perjuicios derivada del incumplimiento en la entrega de un terreno en la costa rionegrina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el embargo busca cubrir la suma de $40,5 millones reclamada por un damnificado que asegura haber pagado un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas sin haber recibido nunca la posesión del inmueble.

Detalles del Litigio y Antecedentes

La resolución judicial ya fue remitida a la Cámara de Diputados para que se mantengan las retenciones hasta cubrir la cifra indicada.__IP__

El Emprendimiento: La demanda hace referencia al loteo “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde se comercializaron terrenos en cuotas durante 2020.

Defensa de la Diputada: En expedientes similares, Villaverde alegó que las demoras en la entrega de infraestructura fueron consecuencia de las restricciones impuestas durante la pandemia.

Otras Causas: Existe otro expediente en San Antonio Oeste donde se reclama un resarcimiento de $100 millones por una situación idéntica.

Renuncia al Senado: El reporte judicial recuerda que la legisladora debió renunciar recientemente a su banca en el Senado debido a una causa vinculada al narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos.

El magistrado consideró que existen condiciones legales suficientes para la medida cautelar debido al «riesgo que implicaría la demora» en el proceso.

#AgenciaNA

Noticia relacionada: este medio fue el único que denuncio este caso de corrupción de la libertaria rionegrina.