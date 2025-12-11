Lo habíamos adelantado: El salario mínimo sigue en picada, el poder de compra en los últimos dos años perdió casi el 36%

Mientras que en noviembre de 2023 su valor nominal era de $146.000, en noviembre de 2025 alcanzó los $328.400, un aumento del 124,9% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 250,7% en el mismo período. Esta pérdida se debe a que los aumentos nominales del salario mínimo quedaron detrás de la inflación en el mismo período.

La pérdida del poder adquisitivo del salario se calcula comparando el aumento acumulado del SMVM con el aumento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación.

Si bien las cifras exactas varían ligeramente según el mes de corte (noviembre vs. diciembre, por ejemplo) y la fuente de cálculo (Cifra, Chequeado), la tendencia es contundente.

El año 2025 cerrará con una pérdida estimada del 8,5% en términos reales. En diciembre de 2024, el SMVM se ubicó en $279.718 mensuales y para diciembre de 2025 se proyecta que llegará a $334.800, lo que implica un incremento nominal del 19,7% frente a una inflación anual estimada del 30,8%.

Fuente: Perfil

Nota relacionada en www.lalicuadoratdf.com.ar