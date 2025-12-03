LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE FLOTANTE FERIA CREATIVA DE LA ISLA BAJO EL LEMA REGALÁ CREATIVIDAD FUEGUINA

Desde 2020 este mercado busca promover el trabajo de artistas y productores fueguinos en pos del crecimiento del sector artístico. Este año, bajo el lema #RegaláCreatividadFueguina se invita a las familias a elegir productos realizados por creativos de la provincia, apostando a la identidad y al talento local.
Gastón Ledesma, coordinador provincial de Industrias Culturales contó que “en esta edición la cercanía con las fiestas será la excusa para conectarse con nuestros productores locales y regalar creaciones fueguinas” e invitó a la comunidad “a comprar productos locales a los creativos de la provincia para estas fiestas”.
Durante la feria los participantes también podrán disfrutar de intervenciones artísticas de danza, música y artes visuales.
“Seguimos apostando por este espacio de encuentro para el arte y el diseño fueguino que en su última edición ha recibido a más de 900 visitantes y generado ventas para más de 35 expositores”, finalizó.
Para más información seguir las redes sociales de @conocimientotdf