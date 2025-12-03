LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE FLOTANTE FERIA CREATIVA DE LA ISLA BAJO EL LEMA REGALÁ CREATIVIDAD FUEGUINA

Tierra del Fuego 03/12/2025.- La Secretaría de Cultura provincial invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Flotante, Feria Creativa de la Isla”, un espacio que busca fomentar el trabajo de creadores fueguinos. La propuesta se lleva a cabo en el marco de las fiestas de fin de año, en Ushuaia los días domingo 7 y lunes 8 de 16 a 21 h. en la Escuela N°1, mientras que en Río grande será el fin de semana del 13 y 14 de diciembre de 16 a 21hs en el gimnasio de la Escuela N° 2.

Desde 2020 este mercado busca promover el trabajo de artistas y productores fueguinos en pos del crecimiento del sector artístico. Este año, bajo el lema #RegaláCreatividadFueguina se invita a las familias a elegir productos realizados por creativos de la provincia, apostando a la identidad y al talento local.

Gastón Ledesma, coordinador provincial de Industrias Culturales contó que “en esta edición la cercanía con las fiestas será la excusa para conectarse con nuestros productores locales y regalar creaciones fueguinas” e invitó a la comunidad “a comprar productos locales a los creativos de la provincia para estas fiestas”.

Durante la feria los participantes también podrán disfrutar de intervenciones artísticas de danza, música y artes visuales.

“Seguimos apostando por este espacio de encuentro para el arte y el diseño fueguino que en su última edición ha recibido a más de 900 visitantes y generado ventas para más de 35 expositores”, finalizó.

Para más información seguir las redes sociales de @conocimientotdf