LECHMAN CUESTIONÓ LA LEY DE ACUICULTURA Y VOTÓ EN CONTRA: “NO VOY A ACOMPAÑAR ALGO QUE PUEDA CONTAMINAR EL AGUA”

Ushuaia 16/12/2025.- El legislador Lechman expresó duras críticas durante el debate legislativo por la modificación de la ley vinculada a la acuicultura, y fundamentó su voto negativo en la falta de información, de debate real y de garantías ambientales.

“No demostraron ninguna ventaja. No explicaron si esto va a generar trabajo, ni cuánto ni dónde. Tampoco hubo un debate serio sobre el impacto ambiental”, sostuvo durante su intervención en el recinto, cuestionando los argumentos presentados para justificar la iniciativa.

El legislador también apuntó al recorrido legislativo del proyecto y aseguró que llegó a la sesión sin un respaldo sólido construido en comisión. “El tratamiento no fue el adecuado. Faltó información para poder tomar una decisión responsable”, afirmó.

En un plano más político, Lechman introdujo el concepto del “011”, en referencia al poder central, y criticó que decisiones estratégicas para la provincia continúen definiéndose desde Buenos Aires. “A 35 años de la provincialización, muchas decisiones siguen tomándose fuera de Tierra del Fuego. A veces parece que el 011 sigue gobernando la provincia”, expresó.

Además, cuestionó que no se haya convocado a quienes impulsan la modificación para exponer fundamentos técnicos y ambientales. “Falta una parte clave del debate. Y cuando faltan datos, yo no acompaño”, remarcó.

Finalmente, vinculó su postura con la defensa del ambiente y los recursos naturales fueguinos:

“Como fueguino, no voy a acompañar algo que pueda contaminar nuestra única riqueza, que es el agua”, concluyó.