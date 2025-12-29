Las ventas en supermercados marcaron en octubre su primera mejora en siete meses

En comparación con octubre de 2024, las ventas mostraron un avance del 2,7% . A nivel de producto, el aumento más relevante en el consumo se verificó en carnes . Por el contrario, resaltaron las bajas en bebidas y artículos de limpieza y perfumería .

En mayoristas y shoppings las ventas cayeron respecto de un año atrás

En paralelo, en autoservicios mayoristas el consumo también marcó una suba mensual, del 4,2%. Sin embargo, en este segmento la comparación anual da significativamente peor que en supermercados (-9,3%).

Las caídas más importantes también se vieron en bebidas y productos de limpieza y perfumería, aunque resaltaron las bajas en productos de almacén y lácteos. Acá, los «otros medios de pago» ya concentran la mayor parte de las transacciones.

Mientras tanto, en shoppings las ventas se contrajeron 4,7% interanual. Los rubros de indumentaria y productos de electrónica fueron los más afectados.

Fuente: Ámbito