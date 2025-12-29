Las ventas en supermercados marcaron en octubre su primera mejora en siete meses
PorArmando Cabral
Consumo 29/12/2025.- Pese al repunte, los datos del INDEC muestran que se mantiene la tendencia al estancamiento. En términos anuales también subió el consumo, aunque cayó en shoppings y mayoristas.
Las ventas de los supermercados tuvieron en octubre su primera mejora mensual en siete meses. De todos modos, el consumo se mantuvo por debajo del último pico y muestra una tendencia al estancamiento.
Este viernes el INDEC informó que las ventas, valuadas sin tener en cuenta el efecto de la inflación, fueron 1,6% mayores a las de septiembre. De este modo, la serie desestacionalizada permaneció 1,8% detrás del máximo alcanzado en marzo.
Asimismo, la serie tendencia-ciclo exhibe que la facturación real no acusa cambios en los últimos cuatro meses, luego de haber arrojado caídas en mayo y junio.
En comparación con octubre de 2024, las ventas mostraron un avance del 2,7%. A nivel de producto, el aumento más relevante en el consumo se verificó en carnes. Por el contrario, resaltaron las bajas en bebidas y artículos de limpieza y perfumería.
En cuanto a los medios de pago, el incremento interanual fue impulsado por la categoría de «otros medios de pago», que incluye a las operaciones con QR y ya explica casi la misma porción de transacciones que el efectivo. El uso de tarjetas, tanto de débito como de crédito, no experimentó casi variaciones en términos reales.
En mayoristas y shoppings las ventas cayeron respecto de un año atrás
En paralelo, en autoservicios mayoristas el consumo también marcó una suba mensual, del 4,2%. Sin embargo, en este segmento la comparación anual da significativamente peor que en supermercados (-9,3%).
Las caídas más importantes también se vieron en bebidas y productos de limpieza y perfumería, aunque resaltaron las bajas en productos de almacén y lácteos. Acá, los «otros medios de pago» ya concentran la mayor parte de las transacciones.
Mientras tanto, en shoppings las ventas se contrajeron 4,7% interanual. Los rubros de indumentaria y productos de electrónica fueron los más afectados.
