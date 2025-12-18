LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVARÁ ADELANTE EL FESTEJO POR EL “DÍA MÁS LARGO” ESTE DOMINGO 21

Ushuaia 18/12/2025.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, llevará adelante este domingo 21 de diciembre a las 16:00 horas el festejo por el “Día Más Largo” en el Paseo de las Rosas con diversas presentaciones musicales y actividades para toda la familia.

Las actividades darán comienzo a las 16:00 horas con el Paseo Gastronómico, el Paseo Navideño de Emprendedores, donde 20 emprendedores y emprendedoras locales exhibirán sus productos. Desde las 17:00 horas se llevarán adelante en el Museo de la Ciudad – Casa Pena clases de cerámica, estando presente también en la Antigua Casa Beban la Muestra Festival Efímero. Entre las presentaciones musicales estarán presentes Sashu DJ, Lauta, Vozenoff, Boyska y la 70/30 desde las 19:00 horas. Amenizando la jornada habrá cervecerías y la Escuela de coctelería Club de Pingüinos para las que se requiere a las y los asistentes llevar su vaso reutilizable.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “estamos muy contentos y contentas de llevar adelante este festejo popular que le da la bienvenida al verano en Ushuaia y que comparte como cada año una jornada para las familias de la ciudad, y siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto, pone en escena el gran talento de las y los artistas fueguinos, generando también un espacio para las y los emprendedores locales donde potencien sus ventas de cara a la parte final del año en el marco de las fiestas navideñas”.