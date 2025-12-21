LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVA TRANQUILIDAD ANTE LA DETECCIÓN DE LA GRIPE H3N2 Y RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Al respecto, el subsecretario de Salud del Municipio, Dr. Pablo Pesce, llevó tranquilidad a la población y explicó que “no se trata de una variante más grave ni comparable con lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, aunque sí presenta una mayor capacidad de contagio”.
Pesce remarcó que “los casos confirmados en el país evolucionaron favorablemente y no presentaron cuadros clínicos graves”, y subrayó que la vigilancia epidemiológica nacional indica que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.
En este contexto, desde el área de Salud se insistió en la importancia de la vacunación antigripal 2025, especialmente para los grupos de riesgo: personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños y niñas menores de 6 años.
“El principal cuidado hoy es la prevención. La vacuna vigente protege frente a esta cepa y es fundamental que la población en riesgo complete su esquema”, indicó el funcionario.
Desde la Municipalidad de Ushuaia se recuerda además mantener las medidas habituales de cuidado, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y la consulta oportuna ante la aparición de síntomas respiratorios.
QUE RECOMIENDAN LA OPS Y LA OMS.
El subclado K de la influenza A (H3N2), también denominado J.2.4.1, es una nueva variante genética del virus de la gripe estacional. Se originó en Asia oriental, se expandió rápidamente por Europa y Norteamérica, y recientemente fue detectado en Sudamérica, incluyendo Argentina.
¿Qué es el subclado K?
- Es una derivación genética del virus H3N2, parte de la influenza A que circula cada año en brotes estacionales.
- Se caracteriza por mutaciones acumuladas en la proteína hemaglutinina (HA), que le confieren mayor transmisibilidad y capacidad de propagación.
- Técnicamente se clasifica como J.2.4.1, dentro de la evolución natural de los virus H3N2.
Origen y expansión
- Identificación inicial: Asia oriental (China, Corea, Japón).
- Expansión: Se volvió predominante en varios países de Europa y Norteamérica durante 2025.
- Llegada a Sudamérica: Reportado en Perú, Chile y finalmente en Argentina en diciembre de 2025.
🇦🇷 Situación en Argentina
- La ANLIS Malbrán confirmó los primeros tres casos en diciembre de 2025:
- Dos adolescentes en Santa Cruz.
- Un niño internado en la Ciudad de Buenos Aires.
- Todos evolucionaron sin complicaciones graves, aunque la vigilancia epidemiológica se reforzó por su potencial de rápida propagación.
Implicaciones sanitarias
- Mayor transmisibilidad: Puede generar brotes más amplios en temporadas de gripe.
- No se asocia a mayor gravedad clínica en los casos detectados hasta ahora.
- Recomendaciones de OPS/OMS: Mantener vigilancia genómica, reforzar vacunación antigripal y monitorear circulación regional.
En síntesis
El subclado K de la influenza A (H3N2) es una variante genética emergente que se originó en Asia, se expandió globalmente y ya circula en Argentina. Su importancia radica en la alta transmisibilidad, aunque hasta ahora no se ha vinculado con cuadros más graves que los habituales de la gripe estacional.
Riesgos del subclado K (H3N2) para Tierra del Fuego
El subclado K de la influenza A (H3N2) ya fue detectado en Argentina en diciembre de 2025. Para Tierra del Fuego, su impacto potencial tiene varias dimensiones:
Riesgos sanitarios
- Alta transmisibilidad: Este subclado se caracteriza por propagarse con rapidez. En una provincia con clima frío y alta concentración urbana en Río Grande y Ushuaia, el riesgo de brotes estacionales amplificados es mayor.
- Carga sobre el sistema de salud: Los hospitales fueguinos tienen capacidad limitada y cualquier aumento abrupto de casos de influenza puede tensionar guardias y camas pediátricas.
- Coincidencia con otras infecciones respiratorias: El invierno austral suele traer picos de bronquiolitis y neumonía; la circulación de un subclado más contagioso puede superponer brotes.
- Grupos vulnerables: Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más expuestos a complicaciones.
Riesgos sociales y económicos
- Ausentismo laboral: Brotes más intensos pueden afectar la productividad en sectores clave como comercio, industria electrónica y turismo.
- Impacto en educación: Escuelas y universidades podrían enfrentar suspensiones de clases por contagios masivos.
- Turismo: Tierra del Fuego depende del turismo internacional; un aumento de casos de influenza puede desalentar viajes o generar restricciones sanitarias.
Factores locales que amplifican el riesgo
- Aislamiento geográfico: La distancia y logística compleja dificultan el acceso rápido a refuerzos médicos y vacunas.
- Clima extremo: Invierno prolongado y bajas temperaturas favorecen la transmisión de virus respiratorios en espacios cerrados.
- Alta movilidad estacional: El turismo antártico y cruceros generan flujo internacional que puede introducir y expandir variantes.
Estrategias de mitigación
- Refuerzo de vacunación antigripal antes del invierno, con campañas focalizadas en niños y adultos mayores.
- Vigilancia epidemiológica local para detectar tempranamente brotes y diferenciar influenza de otras infecciones respiratorias.
- Protocolos en escuelas y fábricas para reducir contagios (ventilación, licencias rápidas, higiene).
- Plan de contingencia hospitalaria con stock de antivirales y coordinación con Nación para refuerzos si la demanda supera la capacidad.
En síntesis: el subclado K no parece más grave clínicamente, pero sí más contagioso, lo que en Tierra del Fuego puede traducirse en brotes más grandes y presión sobre salud y economía local.
