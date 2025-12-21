LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVA TRANQUILIDAD ANTE LA DETECCIÓN DE LA GRIPE H3N2 Y RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Ushuaia 21/12/2025.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Salud, informa a la comunidad que se confirmó en el país la circulación del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante de la gripe estacional que ya ha sido detectada en otros países de la región.

Al respecto, el subsecretario de Salud del Municipio, Dr. Pablo Pesce, llevó tranquilidad a la población y explicó que “no se trata de una variante más grave ni comparable con lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, aunque sí presenta una mayor capacidad de contagio”.

Pesce remarcó que “los casos confirmados en el país evolucionaron favorablemente y no presentaron cuadros clínicos graves”, y subrayó que la vigilancia epidemiológica nacional indica que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

En este contexto, desde el área de Salud se insistió en la importancia de la vacunación antigripal 2025, especialmente para los grupos de riesgo: personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños y niñas menores de 6 años.

“El principal cuidado hoy es la prevención. La vacuna vigente protege frente a esta cepa y es fundamental que la población en riesgo complete su esquema”, indicó el funcionario.

Desde la Municipalidad de Ushuaia se recuerda además mantener las medidas habituales de cuidado, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y la consulta oportuna ante la aparición de síntomas respiratorios.

QUE RECOMIENDAN LA OPS Y LA OMS.

El subclado K de la influenza A (H3N2), también denominado J.2.4.1, es una nueva variante genética del virus de la gripe estacional. Se originó en Asia oriental, se expandió rápidamente por Europa y Norteamérica, y recientemente fue detectado en Sudamérica, incluyendo Argentina. ¿Qué es el subclado K? Es una derivación genética del virus H3N2, parte de la influenza A que circula cada año en brotes estacionales.

del virus H3N2, parte de la influenza A que circula cada año en brotes estacionales. Se caracteriza por mutaciones acumuladas en la proteína hemaglutinina (HA), que le confieren mayor transmisibilidad y capacidad de propagación.

en la proteína hemaglutinina (HA), que le confieren y capacidad de propagación. Técnicamente se clasifica como J.2.4.1, dentro de la evolución natural de los virus H3N2. Origen y expansión Identificación inicial: Asia oriental (China, Corea, Japón).

Asia oriental (China, Corea, Japón). Expansión: Se volvió predominante en varios países de Europa y Norteamérica durante 2025.

Se volvió predominante en varios países de Europa y Norteamérica durante 2025. Llegada a Sudamérica: Reportado en Perú, Chile y finalmente en Argentina en diciembre de 2025. 🇦🇷 Situación en Argentina La ANLIS Malbrán confirmó los primeros tres casos en diciembre de 2025: Dos adolescentes en Santa Cruz . Un niño internado en la Ciudad de Buenos Aires .

confirmó los en diciembre de 2025: Todos evolucionaron sin complicaciones graves, aunque la vigilancia epidemiológica se reforzó por su potencial de rápida propagación. Implicaciones sanitarias Mayor transmisibilidad: Puede generar brotes más amplios en temporadas de gripe.

Puede generar brotes más amplios en temporadas de gripe. No se asocia a mayor gravedad clínica en los casos detectados hasta ahora.

en los casos detectados hasta ahora. Recomendaciones de OPS/OMS: Mantener vigilancia genómica, reforzar vacunación antigripal y monitorear circulación regional. En síntesis El subclado K de la influenza A (H3N2) es una variante genética emergente que se originó en Asia, se expandió globalmente y ya circula en Argentina. Su importancia radica en la alta transmisibilidad, aunque hasta ahora no se ha vinculado con cuadros más graves que los habituales de la gripe estacional. Sources: Armando, si querés, puedo preparar un mapa comparativo de circulación regional (Asia, Europa, América del Norte y del Sur) para visualizar cómo se expandió este subclado y qué riesgos implica para Tierra del Fuego. ¿Querés que lo arme?