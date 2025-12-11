La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula un 31,4% en los últimos meses

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre. La misma se ubico en 2,5%, la más alta desde abril de este año.

Varios relevamientos de las firmas privadas marcan que la cifra general se ubicaría por encima del 2,3% registrado en el decimo mes del año. El alza estaría influenciado por la fuerte suba que viene mostrando la carne desde septiembre y la lista de aumentos en los servicios regulados.

El índice general de precios (IPC) muestra un incremento sostenido desde hace medio año: se ubicó en 1,5% en mayo, luego 1,6% en junio y 1,9% en julio y agosto. En septiembre, el dato volvió a superar el piso de los dos puntos con un 2,1%.

Inflación 2025: qué número se espera para noviembre, según las consultoras más escuchadas

LCG

El relevamiento de LCG detalló que, en la última semana del mes, el precio de los alimentos y bebidas no presentó incrementos. La variación implicó una desaceleración abrupta tras dos semanas consecutivas en las que las subas habían superado el 1,5% semanal.

“En las últimas 4 semanas la inflación promedio quedó en 3,3% mensual“, precisó la firma que dirige Javier Okseniuk. Al comparar la medición de inflación de punta a punta, el aumento fue del 3,2%.

A nivel de las categorías, lácteos, carnes y verduras fueron determinantes en el acumulado mensual al presentar una inflación por encima del promedio:

Lácteos y huevos: +5,4%

Carnes: +3,9% (este rubro explica, por sí solo, un tercio de la inflación total del mes).

Verduras: +3,7%

Eco Go

Durante la cuarta semana de noviembre, la consultora que encabeza Marina Dal Poggetto registró una variación de 0,7% en los precios de alimentos y bebidas. Con este dato, la inflación promedio mensual de este rubro alcanzaría el 3%.

“Tras la incertidumbre en la previa a las elecciones y la euforia luego del triunfo en octubre, noviembre fue un mes de normalización, pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”, destacaron.

En detalle, el mayor aumento del mes se dio en carnes (4,9%) y frutas (19,3%). Dentro de la primera categoría, los fiambres (+6,4%) y la carne vacuna (+5,8%) lideraron las variaciones. Los cortes delanteros como los traseros también mostraron subas significativas.

Desde Eco Go advirtieron que el precio mayorista de la carne vacuna siguen al alza, por lo que “no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo”.

En cuanto al nivel general de precios, desde la consultora de Dal Poggetto proyectan una suba del 2,5% en octubre.

Equilibra

La consultora que dirige Martín Rapetti coincidió con ese número: una suba del IPC del 2,5%. La inflación núcleo -que excluye precios regulados y estacionales- marcó 2,4%.

El aumento del Nivel General estuvo traccionado principalmente por los precios regulados, que registraron un alza del 3,3% mensual (y un 35% interanual).

En el segmento de alimentos, las frutas tuvieron un salto significativo del 9,9%, seguidas por carnes y derivados con un 4,5%.

C&T

En el caso de C&T, el dato estimado para el IPC general de noviembre en el Gran Buenos Aires ascendió a 2,4% mensual, según su medición de precios minoristas. Así, la variación de doce meses se redujo levemente y quedó en 29,1%.

Según el reporte, la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados.

“La carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación). El alza del rubro no fue mayor aún debido a una baja de 12% en las verduras”, detallaron.

Los alimentos consumidos en el hogar aceleraron 2,6% por encima del promedio, quedando por detrás de indumentaria (con una suba en torno al 5%) y electricidad y gas (alrededor del 4%).

Analytica

La firma dirigida por Ricardo Delgado observó un movimiento del 0,1% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,9%.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,3% durante noviembre”, señalaron en su última actualización. El mayor aumento se dio en frutas (+8,6%) y carnes y derivados (+3,8%).

Orlando Ferreres & Asociados

El IPC-OJF (GBA) fue el único relevamiento que estimó una desaceleración inflacionaria en noviembre: mostró un avance del 2,1% mensual, mientras que la medición núcleo avanzó 2,3%.

De esta forma, la inflación acumulada en los primeros once meses del año alcanza el 26,9%, mientras que la variación interanual se ubica en el 29,6%.

Los precios en CABA: el dato que anticipa el número del Indec

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires marcó 2,4% en noviembre, lo que representa una leve suba contra el 2,2% de octubre. Así, la suba de los precios parece haber encontrado un “piso” del 2% mensual y en diciembre se anticipa que podría acelerar por la estacionalidad habitual.

El Instituto de Estadística porteño indicó que en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. Por su parte, la trayectoria interanual (i.a.) de este indicador se ubicó en 32,6%, un punto porcentual (p.p.) por debajo del mes previo.

La suba de los alimentos estuvo por debajo del índice general, con 2,2% en noviembre, mientras que el rubro que más se disparó fue “recreación y cultura” con un salto del 4% mensual, aunque con menos representatividad en la canasta de consumos.

En tanto, la categoría que subió y pegó en el bolsillo fue transporte, con un alza 2,9% en noviembre. El segmento de cuidado personal tuvo un alza de 3,7%, las salidas a comer vieron una suba de los precios del 2,7% y el área de vivienda y servicios públicos asociados, como luz, gas y agua, mostraron una suba del 2,5%, también por arriba del índice general. Se trata de otra área que tiene peso en el bolsillo de las familias.

En el caso de los alimentos, el impulso vino de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). Bajaron, por su parte, Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).

Inflación de los trabajadores: el dato alcanzó el nivel más alto desde marzo

La inflación mensual de los trabajadores aceleró al 2,7% en noviembre, según el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

El dato marcó una aceleración respecto a octubre y el registro más alto desde marzo. Este incremento detiene además una racha de 18 meses de desaceleración interanual, que ahora se sitúa en 30,3%. Si la inflación de diciembre supera el 2,6%, 2025 cerrará con más de 30% de inflación acumulada, aunque será la menor desde 2017 (24,8%) .

“Los salarios reales registrados han borrado en septiembre las modestas subidas de julio y agosto, dejándolos en un nivel inferior al de diciembre de 2024 y bastante más por debajo de noviembre de 2023″, detalló el director general del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta.

En ese sentido, advirtió al respecto sobre el impacto de las reformas laborales: “En momentos en que el empleo total, tanto asalariado como no asalariado, registrado e informal, comienza a caer, solo puede conducir a una mayor caída del consumo y de la actividad, y al aumento del desempleo sin siquiera contar con una victoria pírrica sobre la inflación”.

